«براعم الوحدة» يحرز «برونزية دوري السلة»



علي معالي (دبي)

نجح فريق البراعم بنادي الوحدة أن يثبت كفاءته هذا الموسم باحتلال المركز الثالث بدوري السلة، وذلك بعد تأسيسه من جديد عقب أزمة كورونا الصحية، جاء تتويج الوحدة بالميدالية البرونزية على حساب نادي الشارقة بالفوز 82- 79 في المباراة التي جرت على صالة نادي النصر بدبي.

شهدت المباراة تألق أكثر من لاعب «عنابي» ومنهم: ماجد الحوسني، فهد عبدالعزيز، محمد عبدالله، وسهيل حمد مقبل، ونجح المدرب السوري أيهم آل راشي في تجهيز لاعبيه على مدار الموسم بشكل جيد مع الإداري النشط حسين عبدالحميد، لتبدأ قلعة نادي الوحدة في بناء هذا الجيل من جديد، أملاً في عودة النادي للتألق في هذه اللعبة التي سيطر عليها سنوات طويلة سابقة.

يقول نضال بكري المدير الفني للعبة بنادي الوحدة:«عدد النقاط الكثيرة التي تم تسجيلها في المباراة من جانب الفريق يؤكد وجود مواهب لها مستقبل، وتحتاج بطبيعة الحال إلى الدعم المناسب والاستمرار في العمل داخل النادي للبناء على هذه الأجيال الصاعدة، الفريق لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط في مشوار الموسم بعد تحقيق ما يقرب من 14 انتصاراً».

وقال نضال بكري: «نسعى إلى إقامة معسكر لهذه المرحلة السنية خلال فترة الصيف لمزيد من الانسجام والتطوير استعداداً للموسم الجديد، وخلال الموسم الجاري تفوقنا على الشارقة واتحاد كلباء حتى تم التتويج في النهاية بالميدالية البرونزية لنرسم طريقاً جديداً لهم مع اللعبة».