الثلاثاء 21 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

استنفار في باكستان جراء موجة حر تجتاح البلاد

استنفار في باكستان جراء موجة حر تجتاح البلاد
21 مايو 2024 18:28

أصدرت باكستان أوامرها بإغلاق المدارس وإرجاء الامتحانات ووضع المستشفيات على أهبة الاستعداد، في ظل موجة الحر الحادة التي تجتاح البلاد، حيث من المرجح أن تتجاوز درجات الحرارة في أوقات النهار 50 درجة مئوية في بعض المناطق، بحسب ما قاله مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وقد ارتفعت درجات الحرارة بنحو ثمان درجات مئوية فوق المستويات الطبيعية. وتأتي موجة الحر، الأولى هذا الصيف، عقب هطول أمطار غزيرة وفيضانات أودت بحياة أكثر من 100 شخص منذ أسبوعين، مما يشير إلى  أنماط مناخية غير منتظمة.

وقال كبير خبراء الأرصاد ساردار سارفراز إنه من المرجح أن تتجاوز درجات الحرارة خلال النهار في بعض المناطق بجنوب وجنوب غرب البلاد  50 درجة مئوية خلال موجة الحر التي تستمر أسبوعا. وأضاف أن هذا سوف يعد العام الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية، وهو المستوى الذي يمثل خطراً وشيكا على البشر والماشية.

أخبار ذات صلة
باكستان: قتلى جراء سقوط حافلة ركاب في حفرة
موجة حر تودي بحياة العشرات في المكسيك

وقال وزير تعليم الإقليم رانا سيكاندير إن المدارس في إقليم البنجاب سوف تبقى مغلقة حتى 31 مايو الجاري لحماية الأطفال من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وقالت رئيسة وزراء الإقليم مريم نواز إنه تم إصدار الأوامر للمستشفى بالإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون شخص، بالاستعداد للتعامل مع تدفق المرضى.

المصدر: د ب أ
باكستان
موجة حر
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اليوم 12:58
الشارقة وشباب الأهلي إلى نهائي كأس رئيس الدولة لليد
الرياضة
الشارقة وشباب الأهلي إلى نهائي كأس رئيس الدولة لليد
اليوم 21:23
انطلاق النظام الفضائي الأوروبي الجديد «أريان 6» يوليو المقبل
الأخبار العالمية
انطلاق النظام الفضائي الأوروبي الجديد «أريان 6» يوليو المقبل
اليوم 21:04
موراي يودع بطولة جنيف تحت المطر
الرياضة
موراي يودع بطولة جنيف تحت المطر
اليوم 20:32
«التعادل السادس» يخيم على مواجهة «العميد» و«البرتقالي»
الرياضة
«التعادل السادس» يخيم على مواجهة «العميد» و«البرتقالي»
اليوم 20:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©