صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يمتلك سجلاً إنسانياً ثرياً ممتداً لعقود، جعل من سموه الشخصية الإنسانية الأبرز عالمياً؛ ذلك أن مبادرات سموه التي شملت جميع القطاعات، أثرت إيجاباً في حياة مجتمعات عديدة، وانتشلت ملايين اللاجئين والنازحين من ظروف معيشية مأساوية، ودعمت الجهود العالمية والأممية للقضاء على كثير من الأمراض والأوبئة، كما ساهمت في تطويق أزمات إنسانية كبيرة.

تقدير عالمي جديد يضاف إلى سجل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإنساني، بتسلم جائزة «الشخصية الإنسانية العالمية» التي منحها لسموه برلمان البحر الأبيض المتوسط، تثميناً لمسيرة فارس الإنسانية الحافلة في إغاثة الشقيق والصديق، خلال أوقات الأزمات والكوارث، ودعم المشروعات والبرامج الخيرية والإنسانية في العالم أجمع، وتعميم أوجه التنمية على اختلاف مجالاتها.

مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسخت البذل والعطاء قيمة وسياسة إماراتية ثابتة، سيراً على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانطلاقاً من إيمان صاحب السمو رئيس الدولة بضرورة التضامن بين البشر ومد يد العون إلى المحتاجين للمساعدة في كل مكان، لتخفيف المعاناة، ودعم التنمية، ومواجهة الأمراض، بما يسهم في تأمين حياة أفضل للبشر.