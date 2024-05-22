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إرث الاستدامة

إرث الاستدامة
23 مايو 2024 00:15

دور إماراتي هام ومحوري وبناء في دفع العمل المناخي، من خلال السياسات والإجراءات الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي الذي توجت نتائجه في مؤتمر المناخ «COP28» بإقرار «اتفاق الإمارات» التاريخي، ليكون إطاراً مرجعياً أساسياً للعمل المناخي العالمي، وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه، وتأمين تعهدات مبكرة من الدول لتمويله.
تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لعدد من المسؤولين الدوليين تقديراً لدورهم في إنجاح مؤتمر «COP28»، يؤكد قناعة الإمارات الراسخة بأهمية العمل الدولي الجماعي في التصدي للتغير المناخي، ويبرز ضرورة مواصلة العمل على ترسيخ إرث الاستدامة، وتعزيز جميع صور التعاون مع الدول والمجتمعات، وتثمين كل جهد مشترك في هذا المجال للتوصل إلى حلول مستدامة تخدم الإنسانية.
مخرجات «COP28» وضعت حماية الأرواح وتحسين سبل العيش في صميم العمل المناخي، مع الحرص على تحقيق التقدم في كل من العمل المناخي والنمو الاقتصادي بشكل متزامن، وبالتالي فإن العمل الجماعي المشترك يشكل الكلمة الفصل في إنجاح هذه الأهداف، وتحفيز الجهود الدولية المبذولة للحد من تداعيات تغير المناخ، وحفظ حقوق الأجيال المقبلة في مختلف دول العالم بمستقبل آمن ومستدام.

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العمل المناخي
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