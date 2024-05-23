دعم باكستان

مباحثات أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومحمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، الذي يجري زيارة دولة إلى الإمارات، توثق عرى التعاون، وتعزز العمل المشترك في مختلف المجالات، انطلاقاً من علاقات تاريخية تجمع البلدين الصديقين، وحرص دائم على بذل الجهود لتحقيق تطلعات شعبي البلدين إلى الازدهار والاستقرار، وتعزيز رؤيتهما تجاه دعم أوجه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.

مباحثات إيجابية مثمرة، عززت حضور الإمارات التنموي والاقتصادي والاستثماري في البلد الصديق، من خلال الإعلان عن تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في باكستان، بما يوسع آفاق الشراكة الاستراتيجية، خاصة وأن الإمارات تعتبر شريكاً تجارياً مهماً، وأكبر مستثمر في قطاعات عديدة بباكستان، كما تقف دوماً مع كل ما يحقق التنمية والاستقرار في باكستان الصديقة.

الإمارات لم تأل جهداً في تقديم كل أشكال الدعم للشعب الباكستاني من أجل تجاوز التحديات الإنسانية كافة، وتعزيز قدرات الجمهورية من خلال إقامة مشروعات تنموية، كالطرق والجسور والتعليم والصحة وتوفير المياه والزراعة، بما يعكس رغبة البلدين وحرصهما الدائم واهتمامهما المشترك بترسيخ العلاقات وتنميتها، ومواصلة التنسيق المستمر حيال مختلف القضايا إقليمياً ودولياً.