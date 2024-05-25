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على العين والرأس

على العين والرأس
26 مايو 2024 00:15

 مجد جديد، سطره العين سفير الكرة الإماراتية، بحروف من ذهب، باعتلاء منصة التتويج، والتربع على قمة دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على يوكاهاما الياباني، في مواجهة إياب نهائي البطولة، باستاد هزاع بن زايد، ليقفز «الزعيم» الكبير إلى «العالمية»، بتمثيل الكرة الإماراتية في كأس العالم للأندية، بعدما قادها إلى «المجد الآسيوي»، مخلداً اسمه في سجلات الأبطال من البداية للنهاية. فوز كبير على خصم عنيد، يضيف للعين رقماً قياسياً جديداً في سجله الذهبي، فهو الذي فاز في أول نسخة لدوري أبطال آسيا عام 2003، وها هو يحصد بجدارة آخر نسخة بالنظام الحالي للبطولة، التي ستتغير بداية من «النسخة المقبلة». انطلقت الفرحة غامرة في كل أرجاء الإمارات من المدرجات، عندما انطلقت صافرة النهاية السعيدة، كمسك ختام لمسيرة ماراثونية في الطريق للقمة، تخطى فيها الزعيم الصعاب وواجه التحديات بصلابة تليق به كزعيم، أثبت دوماً للجميع معدنه الأصيل في أربع مواجهات أقصى خلالها 4 فرق كبرى. 
نقلة نوعية في الأداء وملحمة بطولية تضيف الكثير لأمجاد الرياضة الإماراتية التي تحظى - بتوجيهات القيادة الرشيدة- بكل الدعم والمساندة، حتى تبقى راية الإمارات خفاقة، عالية في عنان السماء.. على العين والرأس وفي قلوب الناس.

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