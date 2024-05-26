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الرياضة

«دبي للشطرنج» ترفض المفاجآت

«دبي للشطرنج» ترفض المفاجآت
26 مايو 2024 11:41

 
رضا سليم (دبي) 

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خرجت الجولة الافتتاحية لبطولة دبي المفتوحة للشطرنج، في نسختها الـ24، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، خالية من المفاجآت، حيث سيطر الكبار على النتائج أمام اللاعبين الأقل تصنيفاً.
وحضر الافتتاح خالد علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وعبدالكريم المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الشطرنج، وعثمان موسى، عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، مدير البطولة، وأمل عبدالعزيز العارف، عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، ويشارك في البطولة أكثر من 160 لاعباً ولاعبة من 40 دولة في الفئتين «أ» و«ب»، وتستمر البطولة إلى 2 يونيو المقبل، وجوائزها 52 ألف دولار.
وأسفرت النتائج في الفئة الأولى، عن تعادل المصنف الأول على البطولة الأذربيجاني تيمور راجابوف، مع الجورجي جورجي سيباشفيلي، فيما فاز المصنف الثاني في البطولة الهندي راوناك على البنغالي مانون ريجا نير، وتعادل المصنف الثالث الهندي ميندونكا، مع الصربي تيودورا، وتكرر التعادل بين الصربي ألكساندر إنديش والتركي حسن سيليك، وعلى جانب الحضور الإماراتي، خسر علي عبدالعزيز أمام الفلبيني أوليفر ديامكلنق.
وفي الفئة الثانية، جاءت المفاجأة على الطاولة الأولى، بفوز الهندي فانكيتيش على المصنف الأول في الفئة، على مواطنه راجاريشي، والمصنف الثاني الزامبي مولينجا على الهندي سافين، وحقق المصنف الثالث الهندي باندي سريشتي الفوز على غيث النعيمي، فيما حقق أحمد فريد الفوز على مريم عيسى. 

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