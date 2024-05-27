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بيلينجهام يتحدث عن اللعب مع مبابي

بيلينجهام يتحدث عن اللعب مع مبابي
27 مايو 2024 18:52

 
مدريد (أ ف ب) 

 

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قال الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إنه سيكون «من الرائع» اللعب إلى جانب النجم الفرنسي كيليان مبابي في الموسم المقبل.
ومن المتوقع أن ينضم قائد منتخب فرنسا إلى «لوس بلانكوس» في نهاية عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، حيث سيشكّل إضافة ساحرة للريال مع البرازيلي فينيسيوس جونيور وبيلينجهام، أفضل هداف في صفوف النادي الملكي في موسمه الأول معه (23 هدفاً).
وقال بيليجهام (20 عاماً) في مؤتمر صحفي تمهيداً للموقعة المنتظرة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني السبت «أنا لا أختار الفريق وبالتأكيد لا أقوم بالانتقالات، لكن كيليان مبابي، يا له من لاعب، من لا يريد اللعب مع شخص جيد مثله؟».
وتابع «لا أريد أن أمارس المزيد من الضغط على الموقف، أعرف أنه ربما يكون من الصعب بالنسبة له أن يتحدث الجميع عنه بشكل دائم، لكن سيكون الأمر رائعاً».
ويواجه ريال منافسه دورتموند في ملعب ويمبلي الشهير بهدف الفوز باللقب القاري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، في حين يُعدّ بالفوز بلقب أعرق مسابقة أوروبية أحد التحديات التي يواجهها مبابي، البالغ 25 عاماً، في قائمة مهامه، بعدما فشل في تحقيق ذلك مع سان جيرمان.
وقاد مبابي نادي العاصمة المملوك قطرياً للفوز بكأس فرنسا على حساب ليون (2-1) نهاية الأسبوع الماضي في مباراته الأخيرة مع بطل الدوري، وقال إن وجهته التالية سيتم الكشف عنها قريباً.
وتابع «كل ما أردته هو إنهاء الأمور بشكل جيد مع فريقي، بالفوز باللقب، سأعلن عن فريقي المستقبلي في الوقت المناسب».
وختم قائلاً «أعتقد أنه سيكون في غضون أيام قليلة لذلك لا توجد مشكلة، لا أعرف متى بعد، لا تزال هناك بعض التفاصيل (لم يتم حلّها بعد)، لكن الشيء الأكثر أهمية هو إنهاء السباق هنا مع أفضل النتائج».

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
دورتموند
جود بيلينجهام
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
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