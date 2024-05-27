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نمو صناعي

نمو صناعي
28 مايو 2024 00:15

الإمارات تواصل جهدها في تعزيز دور قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال استثمار انعقاد فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» بأبوظبي، بالإعلان عن المزيد من الفرص الاستثمارية الكبيرة والنوعية في القطاع، وإبرام اتفاقيات الشراكة والتصنيع، بالإضافة إلى المزيد من الممكنات والحلول التمويلية، لدعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
القطاع الصناعي شكل أداة رئيسة في تقدم الاقتصاد الوطني وتنويعه، كما أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال زيارته المنتدى، إلى جانب ما يلعبه هذا القطاع الحيوي في مسار التوطين، وتمكين الكفاءات الإماراتية، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، وتشجيع الابتكار وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة.
دور إماراتي كبير في صياغة توجهات مستقبل القطاع الصناعي، من خلال مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة الداعمة لنمو الصناعة الوطنية واستدامتها، ورفع تنافسيتها، خاصة في ظل وجود كفاءات مواطنة، وشركات وطنية، وصناعات محلية، أثبتت مكانتها إقليمياً ودولياً، إضافة إلى إقرار جملة من المحفزات والمبادرات والتشريعات لاستقطاب الاستثمارات والعقول المبدعة، سعياً نحو تحقيق الهدف بأن تكون الدولة مركزاً صناعياً عالمياً.

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الصناعة
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