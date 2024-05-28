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ماكرون يتسلم جائزة ويستفاليا الدولية للسلام

إيمانويل ماكرون (يسار) يتسلم جائزة ويستفاليا للسلام من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
28 مايو 2024 19:47

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحلي بمزيد من التفاؤل والحماس في أوروبا، خلال كلمة الشكر التي ألقاها بمناسبة منحه جائزة ويستفاليا الدولية للسلام في مدينة مونستر غربي ألمانيا.
قال ماكرون اليوم الثلاثاء:"أعتقد أنه يجب علينا أن نكون أكثر تفاؤلا.أن نكون متفائلين كأوروبيين يعني أن نكون واثقين من أن أوروبا هي الرد الصحيح" مشيرا إلى أن هذا الرد يتعلق بالتحديات الكبيرة الراهنة مثل أزمة المناخ.
وأضاف ماكرون:"يجب أن نبدأ مرحلة جديدة من أوروبا". ورأى أن من الضروري لذلك التحلي بالمزيد من التفاؤل والإرادة.

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إيمانويل ماكرون
فرنسا
ألمانيا
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