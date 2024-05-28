بتوجيهات أحمد بن محمد .."مجلس دبي للإعلام" يطلق "تعهُّد المواهب الإعلامية الإماراتية"

أطلق مجلس دبي للإعلام، اليوم مبادرة "تعهُّد المواهب الإعلامية الإماراتية" لاكتشاف وتدريب المواهب الإعلامية الإماراتية، لاسيما طلبة الإعلام، وإعدادهم بصورة مهنية متميزة للالتحاق بسوق العمل وذلك بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وفي إطار استراتيجية المجلس في دعم الشباب وتوسيع دائرة مشاركتهم في القطاع الإعلامي.

تقوم المبادرة على أساس الشراكة مع القطاع الخاص وتضم في مرحلتها الأولى 15 من كبريات الشركات والمؤسسات الإعلامية العالمية والعربية والمحلية الرائدة في مجال الإعلام.

جاء ذلك خلال "منتدى الإعلام العربي" الذي انطلقت أعماله اليوم بمشاركة جمع كبير من أهم القيادات والرموز الإعلامية في المنطقة العربية، ضمن ثاني أيام "قمة الإعلام العربي" .

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: " إن الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالشباب في مختلف ميادين العمل يحفزنا دائماً على تقديم المبادرات والمشاريع والبرامج التي تترجم رؤية سموه وحرصه المستمر على تمكين الشباب وتطوير خبراتهم المهنيّة وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، لاسيما في المجال الإعلامي، بما في ذلك تزويدهم بالأدوات اللازمة التي تكفل لهم أعلى مستويات التميز ما يؤهلهم لريادة عملية تطوير قدرات الإعلام المحلي والارتقاء به لكي يواصل دوره الوطني في دعم ومساندة مسيرة النماء المباركة التي تمضي بها دولتنا نحو المستقبل".

وأضاف سموه أن مجلس دبي للإعلام مستمر في دعم المواهب الإعلامية الإماراتية.. وهو هدف رئيس ضمن استراتيجية المجلس وأهدافه الأساسية... والمرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية التي تستهدف رفع مستوى مشاركة الشباب في القطاع، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات الإعلامية العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لأعمالها وكذلك المؤسسات الإعلامية المحلية، والتي تتمتع بالخبرات اللازمة في مجالات التدريب الإعلامي والقدرة على إكساب الموهوبين ضمن مختلف المجالات الإعلامية بالأدوات اللازمة ليكونوا كوادر مميزة وعناصر فاعلة ضمن قطاع الإعلام".

وتم إطلاق مبادرة "تعهد المواهب الإعلامية الإماراتية" بحضور منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، ونهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، والدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، وعدد من قيادات المؤسسات المشاركة في التعهّد، وذلك ضمن فعالية رئيسية على جدول أعمال منتدى الإعلام العربي الثاني والعشرين، وأمام جمع إعلامي كبير.

تضم قائمة شركاء "تعهد المواهب الإعلامية الإماراتية" من المؤسسات الإعلامية وضمن المرحلة الأولى من التعهُد كلاً من سي إن إن عربية، وسي إن إن الاقتصادية، وCNBC عربية، و سكاي نيوز عربية، وشركة آبكو، وشركة إيدلمان الشرق الأوسط، وشركة IMI، وHavas، وWPP، وشبكة الإذاعة العربية، وصحيفة غلف نيوز ، وصحيفة ذا ناشيونال، و Navigation Films، تليفزيون الآن، وشركة "قنوات"، وهيلز للدعاية والاعلان، والصايغ ميديا، ومجموعة تيكوم، والشرق للأخبار، و N app ، والعين للأخبار، ومركز دبي المالي العالمي.

تركّز المبادرة، التي سيتولى تنفيذها نادي دبي للصحافة، على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الجهات الإعلامية التي تشارك دبي رؤيتها وإيمانها بأهمية تحفيز الشباب على الانخراط في القطاعات الحيوية المؤثرة في صنع المستقبل، ومن أهمها قطاع الإعلام، وذلك مع تعهد الشركات والمؤسسات الإعلامية المشاركة في المبادرة بتوفير التوجيه والتدريب وأيضاً فرص العمل للمواهب الإعلامية الإماراتية الواعدة والمتميزة، بما في ذلك طلبة الإعلام الإماراتيون ضمن برامج مكثفة تضمن لهم التميز واكتساب الخبرة اللازمة للالتحاق بسوق العمل الإعلامي.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات سمو رئيس مجلس دبي للإعلام بإعداد كادر إعلامي وطني مؤهل للمشاركة بصورة ملموسة في قطاع الإعلام بصورة عامة وفي صنع إعلام وطني بمعايير عالمية، برؤى جديدة تواكب المتغيرات العالمية المحيطة في كافة المجالات خاصة على صعيد التطوير التقني والإبداعي، كما تأتي المبادرة ضمن الأهداف الاستراتيجية لمجلس دبي للإعلام وخطته الشاملة لتطوير قطاع الإعلام على مستوى الإمارة، والتي ترتكز أولوياتها على تأهيل كوادر مؤهلة قادرة على ريادة مسيرة تطوير المنظومة الإعلامية وتحقيق نقلة نوعية في ما تقدمه من محتوى.

من جانبه قال هشام العلماء، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء ، مجلس دبي للإعلام إن المبادرة تشكل خطوة مهمة نحو اكتشاف وتدريب أكبر عدد ممكن من المواهب الإعلامية المحلية وصقلها ويشكل ذلك أحد مؤشرات الأداء الرئيسية للمجلس والتي يعمل على تحقيقها على الوجه الأكمل، من خلال إعداد جيل من الإعلاميين القادرين على المساهمة في تطوير القطاع الإعلامي في دبي، إضافة إلى توفير تدريب نوعي للموهوبين وطلبة الإعلام على مختلف تخصصاتهم، من خلال إلحاقهم في دورات مكثفة تقدمها مجموعة من كبرى المؤسسات الإعلامية.

وأضاف العلماء أن التعهُّد هو أحد المبادرات الأساسية التي نسعى من خلالها إلى تنفيذ أحد الأهداف المحورية التي تدور حولها رسالة المجلس وأهدافه، وسيتم العمل عن قرب مع الشركاء من القطاع الخاص ومع المجتمع الأكاديمي من أجل رصد أفضل العناصر الشابة المؤهلة للاستفادة من الفرص التي سيوفرها التعهُّد لطلبة الإعلام، سواء على مستوى التدريب الاحترافي أو على صعيد فرص العمل.

ويتعهّد الشركاء من المؤسسات الإعلامية المنضمة إلى المبادرة بتوفير التدريب الداخلي والخارجي للمواهب الإعلامية الوطنية من شباب الإعلاميين وطلبة الإعلام، وتقديم برامج تدريبية مخصصة تسهم في صقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم في مختلف جوانب العمل الإعلامي، علاوة على توفير فرص عمل للمتميزين منهم خلال البرامج التدريبية، إضافة إلى توفير الإرشاد المهني للكوادر الإعلامية ذوي الخبرة ودعم نموهم ومساهمتهم ضمن قطاع الإعلام.

ركيزة أساسية..

من جانبها قالت الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة إن الاهتمام بدعم المواهب الإعلامية الوطنية ركيزة أساسية لاستدامة وتطوير صناعة الإعلام في دولة الإمارات وقد أولى نادي دبي للصحافة اهتماماً كبيراً لشباب الإعلاميين على مدى سنوات طويلة ومنذ تأسيسه قبل أكثر من 20 عاماً، وذلك من خلال البرامج التي يطلقها النادي وتستهدف بالمقام الأول دعم وتدريب شباب الإعلاميين والكوادر الوطنية، مستفيداً في ذلك من شبكة العلاقات الممتدة والمتميزة التي تجمعه بمختلف المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية.

وأوضحت ميثاء الهاشمي، محلّل استراتيجي أول في مجلس دبي للإعلام، أن الخطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس للشباب الإماراتي على وجه الخصوص، وما يعوله عليهم من آمال كمحرك رئيس لعمليات التطوير الإعلامي بما يملكون من طاقات مبدعة وخلاقة، فيما يؤكد التعهد التزام المجلس بإطلاق المبادرات اللازمة لدعم المواهب الوطنية الشابة ضمن جهوده الشاملة لتطوير المشهد الإعلامي في الإمارة، لافتة أن المجلس يواصل رصد الفرص التي يمكن من خلالها تحقيق أهدافه الاستراتيجية في هذا الخصوص.

من جهتها، أعربت قيادات ومسؤولو المؤسسات الإعلامية الرائدة المنضمة إلى "تعهّد المواهب الإعلامية الإماراتية" عن تقديرها للفكرة، وما تحمله من أهداف سامية وأكدوا تقديرهم لما يقوم به مجلس دبي للإعلام من جهود هدفها ترجمة رؤية دبي وسعيها الدائم لإفساح المجال أمام الشباب لكي يبتكر ويبدع ويطوّر في شتى المجالات، مثمنين الشراكة التي طالما جمعتهم بدبي، وتتعمق اليوم من خلال المجلس وضمن هذه المبادرة النوعية وأكدوا عزمهم عمل كل ما يلزم من أجل إنجاح أهدافها ليكونوا شركاء إيجابيين في تأهيل جيل جديد من الإعلاميين المميزين.