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علوم الدار

اختتام معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط

اختتام معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط
28 مايو 2024 23:27

اختتمت اليوم فعاليات الدورة العاشرة من كل من معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط اللذين عقدا على مدار يومين في مركز أدنيك أبوظبي - قاعة المارينا.

وشهد المعرض حضورا كبيرا من الطلبة والمشرفين والمهتمين بالقطاع التعليمي بزيادة 20 في المائة عن الدورة السابقة.

وضمت الأجنحة عارضين من مؤسسات أكاديمية وجامعات وطنية، إلى جانب الجامعات العالمية.

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وأشادت الدكتورة موزة سعيد البادي رئيس مجلس إدارة معرض واجهة التعليم بنجاح النسخة العاشرة للمعرض متوجهة بالشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشـيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على رعاية ودعم سموه المتواصل لهذا الحدث العالمي، كما قدمت الشكر لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش على دعم معاليه وتشريفه لحفل افتتاح النسخة العاشرة من المعرض.

وقالت إننا سنواصل مسيرة نجاحات المعرض بتفاؤل وثقة مشيدة بالمشاركات الواسعة من المؤسسات التعليمية والأكاديمية من القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن الراعي الرئيسي بنك أبوظبي الأول قدم دعماً للطلبة عبر تخصيص منح للدراسة ومن ثم التوظيف في مبادرة وطنية تعزز توجهات حكومة الإمارات وسعيها لتحقيق الأهداف المستدامة كما أن مجموعة بن حموده الراعي الرئيسي مستمرة في دعم طلبة من خلال تخصيص بعثات سنوية و دعم برامج التطوير والتدريب.

المصدر: وام
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