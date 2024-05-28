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كوريا.. شريك المستقبل

كوريا.. شريك المستقبل
29 مايو 2024 00:01

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لجمهورية كوريا الصديقة، ولقاؤه الرئيس يون سوك يول، يجسدان مستوى العلاقة المتميزة بين الدولتين الصديقتين، ويحققان نقلة نوعية مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية المستقبلية، خاصة مع سعي الدولتين إلى تسهيل تدفقات الاستثمار المباشر في الاتجاهين، وتعزيز الأبحاث المشتركة، ونقل المعرفة والتطوير التكنولوجي، في قطاعات اقتصادية عديدة.
الإمارات وجمهورية كوريا الصديقة، تعملان بشراكة وثيقة تجسد رؤيتهما لمستقبل تسوده التنمية والازدهار، وتتعزز فيه أوجه التعاون بمواجهة التحديات الإنسانية، في ظل ما تشهده الدولتان من تطور اقتصادي وتنموي، وما توفرانه من فرص استثمارية متنوعة، وما تمتلكانه من قيم مشتركة للشعبين في المحافظة على الثقافة والموروث والاعتزاز بالهوية الوطنية، والحرص على بناء جسور التواصل والتقارب بين شعوب العالم.
زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لـسيؤول تفتح الباب لمزيد من الفرص للشركات ورجال الأعمال للعمل والاستثمار، من خلال توقيع اتفاقيات جديدة بين الدولتين، وتدعم جهود استكشاف فرص للتعاون في عديد من قطاعات المستقبل الاستراتيجية، كما تمهد الزيارة الطريق لحقبة جديدة من الشراكة البناءة والمثمرة، وتحفز الطموحات التنموية المشتركة بوضع المعرفة والابتكار في قلب مستقبل اقتصاد الدولتين الصديقتين.

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الإمارات وكوريا الجنوبية
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