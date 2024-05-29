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الشارقة بطل كأس شباب السلة للمرة السادسة

الشارقة بطل كأس شباب السلة للمرة السادسة
29 مايو 2024 13:16

علي معالي (دبي)
تُوج فريق الشارقة بلقب كأس شباب كرة السلة، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق الوصل بنتيجة 78-72، في مباراة شهدت قوة وندية من لاعبي الفريقين، ليحصل شباب «الملك» على لقب الكأس للمرة السادسة في تاريخه، خلال المباراة التي جرت على صالة نادي الشارقة.
وكان الفريقان قد تقابلا في نهائي دوري الشباب منذ أيام، وتوج خلالها «الإمبراطور» باللقب، مما جعل نهائي الكأس يأخذ طابعاً قوياً بين لاعبي الفريقين، والجهاز الفني على حدود الملعب.
تبادل الشارقة والوصل السيطرة على مجريات الأرباع الأربعة، حيث تقدم شباب الملك في الربعين الأول والرابع بنتيجة (23-16) و(27-12)، بينما تفوق شباب فهود زعبيل في الربعين الثاني والثالث (20-16)، (24-12).
قام بتتويج البطل والوصيف عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة، وعلي الأمير عضو المجلس، مدير المسابقات، ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية.
وعبر السوري همام كركلوكلي مدرب فريق الشارقة عن سعادته بهذا اللقب، وقال: «اللقب هو الرابع لي مع فريق الشارقة، والمنافسة مع فريق الوصل أصبحت قوية للغاية، وخسرنا لقب الدوري أمامه مؤخراً بفارق نقطة واحدة، وبعد خسارتنا للدوري قمنا بتحضير أنفسنا بشكل جيد للغاية ومراقبة أفضل عناصرهم، خاصة عبدالعزيز خليفة، ونجحنا في النهاية في تحقيق لقب مهم وتأكيد تألق سلة الشارقة في هذه المرحلة».

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