"لوحة ليوا" بالظفرة تدخل موسوعة جينيس

دخلت لوحة ليوا، المَعْلَم السياحي الذي يحمل اسم مدينة ليوا، موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول لوحة في العالم.

نفَّذت اللوحة التي يبلغ ارتفاعها 221 متراً، وتزن 49 طناً، بلدية منطقة الظفرة، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، لتكون إضافة جمالية تُسهم في تعزيز القطاع السياحي في الظفرة.

ويُعَدُّ المَعْلَمُ إضافة جديدة إلى المعالم السياحية التي تتميَّز بها منطقة الظفرة، حيث يقع على تلة يبلغ ارتفاعها 197 متراً عن سطح البحر، لاسيما أنه يحمل اسم مدينة ليوا التي تذخر بالقلاع والحصون والمعالم الأثرية والموروث الثقافي المتنوّع.



وأكَّدت بلدية منطقة الظفرة أنَّ إنشاء هذا المَعْلَم السياحي يندرج ضمن خطط البلدية الهادفة إلى تعزيز القطاع السياحي في منطقة الظفرة، على نحو يرسِّخ هُويتها ومكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية والثقافية في أبوظبي.