زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومباحثاته في سيؤول مع يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا، تدشن مرحلة جديدة من التعاون والنمو في مختلف المجالات، بتوقيع شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، في إطار رؤية القيادتين المشتركة للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة، وتتويجاً لعلاقة البلدين التي تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل والعمل من أجل السلام والازدهار في البلدين والمنطقة والعالم.

الإمارات وكوريا نموذجان تنمويان طموحان وملهمان، هو ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال المباحثات الرسمية التي أبرزت حرص البلدين على توفير مقومات التعاون، وتهيئة الفرص أمام مزيد من التجارة والابتكار، وتحفيز ممارسة الأعمال، وتشجيع الاستثمار المتبادل، تجسيداً لنهج القيادة الرشيدة في بناء الشراكات التنموية مع الدول التي تتوافق مع رؤيتها بتحقيق التنمية والازدهار للجميع.

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي حظيت بترحيب رسمي وشعبي واسع، أسهمت في رسم مستقبل مشرق للعلاقات الثنائية، خاصة في ظل وجود الإرادة المشتركة لتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك على مختلف الصعد، والسير بقوة نحو مزيد من التطور والنماء لمصلحة شعبي البلدين الصديقين، ودعم المساعي الإقليمية والدولية لإرساء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.