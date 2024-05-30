كوريا الجنوبية تحدد تاريخا لرفع علمها على المريخ

وضعت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إطارا زمنيا محددا للوصول إلى سطح المريخ ورفع علمها على الكوكب الأحمر.

وأفاد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بأن هدف سول يتمثل في إرسال مسبار إلى القمر بحلول عام 2032، ورفع علمها على سطح المريخ بحلول عام 2045.

وقال، خلال عرضه خطة مخصصة لاستكشاف الفضاء "لطالما اعتقدت بوجود حلم ومستقبل لا نهاية لهما في الفضاء".

وأضاف أن وكالة الفضاء الجوي الكورية (كاسا)، التي أُنشئت حديثاً "ستسعى جاهدة لإنزال مسبار على القمر بحلول عام 2032 ورفع علم كوريا الجنوبية على المريخ بحلول عام 2045".

وضعت كوريا الجنوبية مسبارها "دانوري" في مدار القمر في ديسمبر 2022.

وحققت كوريا الجنوبية، في مايو 2023، خطوة جديدة في برنامجها الفضائي، مع نجاح ثالث عملية إطلاق لصاروخها "نوري" المصمّم محلياً. وأعلن وزير العلوم والتكنولوجيا لي جونغ هو، خلال العام الفائت، عن عزم بلاده تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق أخرى لـ"نوري" بحلول سنة 2027.

وسيرأس "كاسا"، التي صُمّمت على نموذج وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، جون لي، الأميركي من أصل كوري. ويتمثل الهدف المباشر للوكالة بمشاركة كوريا الجنوبية في مهمة "أرتيميس 3" التي ستتوجه إلى القمر، والمقرر تنفيذها عام 2026 برعاية الولايات المتحدة.

ووعد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بـ"زيادة الميزانية المخصصة لتطوير القطاع الفضائي إلى 1,5 تريليون وون (نحو مليار دولار أميركي) بحلول عام 2027"، أي ضعف المبلغ المخصص حالياً.

وأشار إلى أنّ بلاده يمكنها تخصيص 100 ألف مليار وون (نحو 72 مليار دولار) لاستكشاف الفضاء بحلول عام 2045.