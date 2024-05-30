الجمعة 31 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

شراكة المستقبل

شراكة المستقبل
31 مايو 2024 00:01

40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، توجت بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى بكين ومباحثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي أعطت دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأكدت حرص قيادتي البلدين على مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والسلام، وشددت على ضرورة تعميم أوجه التنمية، من أجل مستقبل أفضل للمنطقة والعالم.
زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين، الشريك التجاري الأول عالمياً للإمارات، تعزز التعاون والتنسيق ضمن أُطر العمل الدولي المشتركة، بما يجسد نهج الإمارات في التكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية، وبناء جسور الصداقة والشراكة مع مختلف الدول، والعمل على تسوية الصراعات من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية، لتلبية طموحات الشعوب بالأمن والاستقرار، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
الزيارة التي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات، تعزز أوجه الشراكة الاستراتيجية، وتحقق نقلات نوعية كبيرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنموية بين البلدين الصديقين خلال السنوات المقبلة، ما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين، ويدعم مسيرة التعاون العربي الصيني، خاصة في ظل ما تمتلكه الإمارات من إمكانات تنموية، وموقع استراتيجي يجعل منها دولة رائدة اقتصادياً في العالم، وبوابة للتجارة في المنطقة.

أخبار ذات صلة
لافروف: مستعدون للمشاركة في مؤتمر سلام تنظمه الصين بحضور أوكرانيا
الإمارات والصين.. رؤى مشتركة لتحقيق السلام والازدهار
العلاقات الإماراتية الصينية
محمد بن زايد
الإمارات
الإمارات والصين
الصين
الرئيس الصيني
شي جين بينغ
رئيس الدولة
آخر الأخبار
فلسطينية تحمل طعاماً بمخيم للنازحين في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: المزاعم الإسرائيلية جعلت طواقمنا الأممية «أهدافاً مشروعة»
31 مايو 2024
بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
القيادة المركزية الأميركية تدمر منصتي صواريخ للحوثيين باليمن
31 مايو 2024
حي سكني مدمر بالكامل في مخيم جباليا جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
انسحاب القوات الإسرائيلية من «جباليا»
31 مايو 2024
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (رويترز)
الأخبار العالمية
لافروف: مستعدون للمشاركة في مؤتمر سلام تنظمه الصين بحضور أوكرانيا
31 مايو 2024
الجانب الليبي من معبر «رأس اجدير» الحدودي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مباحثات ليبية تونسية لفتح معبر حدودي
31 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©