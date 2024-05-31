«بريسايت» توقع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود التحول الرقمي في غامبيا

مراكش (الاتحاد)

أعلنت شركة «بريسايت»، المدرجة فى سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تمتلك «جي 42» معظم أسهمها، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في غامبيا خلال معرض جيتكس الرقمي في أفريقيا 2024 والمنعقد في مدينة مراكش المغربية.

وقالت الشركة فى بيان أمس، إن الشراكة تهدف إلى تعزيز جهود التحول الرقمي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ووضع الأسس لتحقيق تقدم كبير في البنية التحتية للاتصالات فيها.

وبموجب المذكرة، ستشرع الجهتان في تعاون شامل على مرحلتين لتعزيز الخدمات الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في جميع أنحاء غامبيا، حيث ستركز المرحلة الأولى على تطوير الخدمات الحكومية الرقمية ومبادرة الهوية الرقمية الوطنية، وكلتاهما ضروريتان لتحسين تقديم الخدمات العامة وضمان الوصول الآمن والسلس إلى الموارد الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، ستدعم بريسايت بناء مركز بيانات وطني سيكون بمثابة الأساس للمبادرات الرقمية في الدولة.. فيما تشهد المرحلة الثانية من التعاون إنشاء مركز عمليات السلامة الوطني، المصمم لحماية البنية التحتية الرقمية في غامبيا من التهديدات المحتملة، كما سيضمن إنشاء مختبر أمان سلسلة التوريد الرقمية والمعاملات والاتصالات الرقمية، ما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة للشركات والمواطنين على حد سواء.

وقال الدكتور عادل الشرجي، المدير التنفيذي للعمليات في بريسايت إن المذكرة خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية قوية ستسهم في تمكين مواطني وشركات غامبيا، معربا عن تطلعه للمساهمة في تحول غامبيا الرقمي الذي يتضمن إنشاء بنية تحتية رقمية آمنة وفعالة وشاملة.

من جانبه قال لامين كامارا، الأمين الدائم لوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في غامبيا إن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون مع بريسايت.