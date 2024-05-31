جهود إنسانية

الإمارات تنجح في إتمام عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، هي الرابعة منذ بداية العام الحالي، في إطار نهجها المتمثل في تعزيز فرص إحلال السلام والاستقرار، عبر ترسيخ أسس الحوار وفتح القنوات الدبلوماسية لخفض التصعيد، وتجسيداً لمبادئ الدولة ومنظومة قيمها التاريخية التي ترتكز على التضامن الإنساني، وضمن سعيها الدائم لتعزيز التعاون المثمر والبنّاء للوصول إلى نهاية سلمية وعادلة ودائمة للصراع في أوكرانيا.

150 أسيراً تم الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل الجديدة بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة إماراتية تؤكد مكانة الدولة شريكاً موثوقاً به عالمياً في تعزيز الفرص الكفيلة بتهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف، ودعم المساعي الدولية والجهود لتقريب وجهات النظر، وإمكانية الوصول إلى أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لتحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري، وتحقيق تسوية سياسية.

الأزمة في أوكرانيا تسببت بتداعيات إنسانية واسعة، وأثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، وأسهمت في زعزعة الأمن والسلم الدوليين؛ لذلك لم تتوانَ الإمارات منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من عامين، عن التخفيف من تداعياتها الإنسانية وآثارها الاقتصادية، والحيلولة دون تفاقمها على مستوى العالم، كما بذلت كل جهد ممكن بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإرساء الأمن والاستقرار وإحلال السلام.