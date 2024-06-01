الهلال السعودي.. «الرباعية» حلم الموسم الجديد

الرياض (د ب أ)

أعرب لاعبو الهلال السعودي ورئيس النادي، عن سعادتهم بتتويجهم بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتوج الهلال للمرة الثانية على التوالي والحادية عشرة في تاريخه بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على النصر 5-4 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وكان لقب كأس خادم الحرمين الشريفين هو ثالث لقب محلي يحرزه الهلال في الموسم، حيث سبق له التتويج بلقب دوري روشن وكأس الدرعية للسوبر السعودي.

في البداية أشاد فهد بن نافل، رئيس النادي، بالمستوى الكبير الذي خرجت به المباراة النهائية والتي عكست ما وصلت له الكرة السعودية.

وهنأ بن نافل لاعبيه على الفوز بهذه المباراة التي كانت صعبة، وشهدت كمية كبيرة من البطاقات الملونة ما تسبب في تغير سيناريوهاتها، وشهدت المباراة طرد ثلاثة لاعبين هم ديفيد أوسبينا، حارس النصر، وكاليدو كوليبالي وعلي البليهي من الهلال.

وعن ترشحه لسنة جديدة مع الهلال قال بن نافل: «العمل في الهلال يسعدني لكنه عمل صعب يأخذك من كل شيء، سنتباحث خلال الأيام القادمة قبل الانتخابات وعندها سأتخذ قراري». من جانبه أكد الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال أن فريقه توج بلقب مستحق بعد مباراة خاضها اللاعبون بروح قتالية كبيرة أمام النصر الذي هنأ لاعبيه على المستوى الكبير الذي قدموه.

وقال ميتروفيتش عقب التتويج: «كانت ليلة رائعة جداً للجماهير، لكن كانت صعبة على اللاعبين، أهنئ النصر على كفاحهم حتى النهاية، وكان من الممكن أن يفوزوا باللقاء».

وأضاف ميتروفيتش: «قدم الجميع أفضل ما لديه بروح قتالية لاسيما من لاعبي الهلال الذين واجهوا ظروفاً صعباً خلال اللقاء لكن تعاملنا معها بنجاح». وعن تحقيق الهلال لثلاثية تاريخية هذا الموسم قال ميتروفيتش: «إنه أمر رائع لكنه لن يوقف الفريق، الذي سيسعى العام المقبل لتحقيق الرباعية وتعويض الجماهير بعد خسارة اللقب الآسيوي».

وأعرب المغربي ياسين بونو حارس الهلال عن سعادته بقيادة فريقه للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، مشدداً على أن جميع اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم رغم صعوبة اللقاء.

وأضاف بونو أن الهلال واجه ظروفاً صعبة بسبب حالتي الطرد، لكن اللاعبين قدموا أقصى جهد لهم من أجل استكمال المباراة والبقاء فيها.

وقال بونو إن الهلال أكثر من مجرد فريق حيث يمتلك الشخصية للتغلب على أي سيناريوهات صعبة أو متقلبة وهو ما شهده الجميع في هذه المباراة.

وعما إذا كان التتويج بالثلاثية المحلية يعوض خسارة اللقب الآسيوي، قال بونو إن الهلال كان عازماً على تحقيق كل الألقاب هذا الموسم لكن هذه هي كرة القدم وفي النهاية حقق الهلال موسماً استثنائياً.