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«الصقور» يودع أجواء «المحترفين»!

«الصقور» يودع أجواء «المحترفين»!
1 يونيو 2024 20:40

علي معالي (الشارقة)
هبط فريق نادي الإمارات إلى دوري الدرجة الأولى، بعد الخسارة من البطائح 2-3 في المباراة التي جرت على استاد خالد بن محمد بالشارقة، سجل أهداف البطائح، أوليفيرا ومحمد راشد ويبيرتي سيلفا في الدقائق 19 و21، 99، وسجل لـ«الصقور» ألكاسير وليثييري سيلفا في الدقيقتين 52، 58، ليتوقف رصيد الإمارات عند النقطة 17، بينما رفع «الراقي» رصيده إلى 34 نقطة، ليرافق بذلك الإمارات فريق حتا إلى الدرجة الأولى.
بدأ البطائح بطريقة لعب 4- 4- 2، وفي المقابل الإمارات 3- 5- 2، وكاد إهمال عمر كيتا مدافع «الصقور» أن يتسبب في ضربة جزاء ضد فريقه عندما تعامل مع أناتولي في أول هجمة بالدقيقة الأولى بالمباراة، وكانت المبادرة الإيجابية للهجوم أفضل من جانب البطائح، وسط حذر كبير من جانب الإمارات، وانتهى الشوط الأول بتقدم البطائح 2-1.
تغير الحال في الشوط الثاني وهاجم الإمارات من أجل التعادل وتحقق ذلك لكنه غير كافٍ، ورغم 10 دقائق وقت محتسب بدلاً من الضائع، لم ينجح الامارات في تغيير النتيجة، بل استطاع البديل في البطائح ويبيري سيلفا تسجل الهدف الثالث في الدقيقة 99 لتنتهي المباراة 3-2، ويتأكد الهبوط الرسمي لـ«الصقور» للدرجة الأولى.

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