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مقتل طيار جراء تصادم طائرتين في البرتغال

لحظة تصادم الطائرتين خلال العرض الجوي في البرتغال
3 يونيو 2024 00:04

لقي طيار حتفه وأصيب آخر، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين طائرتين صغيرتين كانتا تشاركان في عرض جوي في مطار "باجة" بجنوب البرتغال، بحسب السلطات.
وأعلنت القوات الجوية البرتغالية، في بيان، أن الطائرتين "تعرضتا إلى حادث خلال عرض جوي" شاركت فيه ست طائرات خلال "عرض باجة الجوي".
وقال الجيش إن شخصا "من الجنسية الإسبانية" قضى خلال التصادم. وردا على سؤال، أوضح متحدث باسم الجيش أن القتيل قائد إحدى الطائرتين.
كما أصيب طيار آخر برتغالي الجنسية بجروح طفيفة. وأوضح البيان أنه "تلقى علاجا طارئا" قبل "نقله إلى المستشفى في باجة"، وهي بلدة تقع جنوب البلاد.
ينتمي الطياران إلى فريق استعراضي يسمى "ياك ستارز" وأعضاؤه من الجنسيتين الإسبانية والبرتغالية. وكانا يحلقان بطائرتين من طراز "ياكوفليف ياك-52"، وهي طائرة صغيرة سوفياتية التصميم مخصصة للتدريب والاستعراضات.
وفي مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الطائرات الست وهي تؤدي عرضا على ارتفاع عشرات الأمتار من الأرض. ثم ترتفع إحداها ويبدو فجأة أنها اصطدمت بطائرة أخرى قبل أن تتحطم وسط سحابة من الدخان.
وأوضح الجيش البرتغالي أن الطائرة، التي سقطت على الأرض، تحطمت "خارج محيط القاعدة الجوية" بينما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط على المدرج. وأضافت أن الحادث "لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الحضور".
وبحسب موقع "عرض باجة الجوي"، تمت جدولة حوالى ثلاثين استعراضا جويا لمجموعات من دول أوروبية مختلفة إلى جانب "ياك ستارز" الذي تم تقديمه على أنه "أكبر فريق استعراضات جوية مدني في جنوب أوروبا".

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المصدر: آ ف ب
البرتغال
عرض جوي
تصادم طائرتين
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