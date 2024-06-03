شباب الأهلي.. حصيلة تهديفية «استثنائية»

مراد المصري (أبوظبي)

أنهى شباب الأهلي مشواره في دوري أدنوك للمحترفين، بحصيلة تهديفية استثنائية بلغت 74 هدفاً، بعد تفوقه الكبير بنتيجة 10-0، على حتا الهابط إلى دوري الدرجة الأولى، في أكبر فوز في تاريخ دوري أدنوك للمحترفين.

ويعتبر هذا أفضل حصيلة تهديفية لـ «الفرسان»، الذي حل ثانياً في نهاية هذا الموسم، طوال مشاركاته في دوري المحترفين، وثاني أفضل رقم بعد العين في موسم 2012-2013، برصيد 74 هدفاً، فيما تقدم على الجزيرة الذي سجل 72 هدفاً في موسم 2016-2017، والوصل بطل الموسم الحالي بإجمالي 70 هدفاً.

وبحصوله على المركز الثاني في المسابقة، فإن الفريق سيتأهل للعب على نصف مقعد مؤهل لمسابقة دوري أبطال آسيا النخبة الموسم المقبل، وفي حال عدم تجاوزه التصفيات، فإنه ضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا 2.

وشكلت هذه المواجهة فرصة لمختلف أسماء الفريق لزيارة الشباك، وخصوصاً مؤنس دبور الذي سجل «هاتريك» وصنع هدفين، وزميله إيجور جيسوس الذي سجل ثنائية، لينهيا الموسم برصيد 14 هدفاً لكل لاعب، كأفضل ثنائي هجومي في المسابقة، بالتساوي مع فابيو ليما وهاريس لاعبي الوصل بإجمالي 28 هدفاً أيضاً، بعدما سجل فابيو 17 هدفاً، وهاريس 11.

وأكد رادويي سيميلانيتش مساعد مدرب شباب الأهلي، أنه أخبر اللاعبين قبل اللقاء أن عليهم الاستمتاع خلال هذا اللقاء، وهذا ما فعلوه من خلال اللعب بجدية والاستمتاع بتسجيل 10 أهداف، وقال: «أقدم التهنئة للاعبين، وتحديداً إيجور جيسوس الذي خاض آخر مباراة له مع الفريق بشكل جيد، ومؤنس دبور الذي سجل هذا الكم من الأهداف».

من جانبها جاءت الأهداف الـ 10 لتكون وداعية حتا الذي حقق 10 نقاط فقط في المسابقة، واعتبر نيناد فانيتش، مدرب «الإعصار»، أن النتيجة قاسية، وقال: «شباب الأهلي يمتلك الكثير من الجودة، واعتبر أن عدم حصوله على لقب الدوري مفاجأة، وتواجده في المركز الثاني وبفارق عدة نقاط عن الوصل، بالنسبة لنا لعبنا بالعديد من اللاعبين الشباب في آخر مباراتين، وعانينا من الغيابات».

يذكر أن الموسم الحالي شهد تعرض حتا لأكبر خسارة أيضاً في تاريخ كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما سقط أمام الوصل بسباعية نظيفة في أواخر أغسطس الماضي.