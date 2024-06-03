مرادلي بطل «دولية دبي للشطرنج»

رضا سليم (دبي)

أحرز الأذربيجاني محمد مرادلي لقب بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في نسختها الـ 24، والتي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 40 دولة، وجاءت صدارة مرادلي بعد تعادله في الجولة التاسعة والأخيرة أمام الصيني داي تشانجرين، لينفرد بالمركز الأول برصيد 7 نقاط من 9 جولات، وجاء في المركز الثاني 6 لاعبين برصيد 6.5 نقطة، وجاء ترتيبهم بكسر التعادل الصيني داي تشانجرين والثالث مواطنه زاو يوانهي، والرابع الهندي راوناك سادهواني، والخامس الإيراني موفاهد سينا والسادس الأذربيجاني سفرلي التاج، والسابع الصيني لي دي.

وفي بطولة الفئة الثانية تحت 2300 نقطة، أحرز الليبي يوسف الحصادي المركز الأول بعد تعادله مع الصيني يانج زيلونج محققاً بذلك 7.5 نقطة من 9 جولات، وجاء زيلونج في المركز الثاني برصيد 7 نقاط متساوياً مع الثالث الكازاخستاني تميروف بخيت والرابع الإماراتي سيف أحمد بكسر التعادل ثم الهندي شودري فيشال بنفس الرصيد محتلاً المركز الخامس.

وشهدت الجولة التاسعة والأخيرة، فوز الإماراتي سيف أحمد على الهندية باندي سريشتي، وكانت خسارتها وراء تراجعها للمركز السابع، فيما تعادل على الطاولة الرابعة الزامبي مولينجا، مع الكازاخستاني تميروف بخيت.

حضر الختام ومراسم التتويج، نجيب محمد صالح نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وسعيد يوسف الأمين العام للنادي، وعثمان موسى عضو مجلس الإدارة، مدير البطولة، كما حضر حسين خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

من جانبه قال نجيب محمد صالح نائب رئيس النادي: «النجاحات المستمرة للبطولة يدفعنا لمزيد من العمل ويحملنا الكثير من المسؤولية خاصة أن البطولة باتت معروفة لكل الشطرنجيين بالعالم والكثير من أبطال العالم كانت بدايتهم في هذه البطولة، واعتدنا على تقييم كل نسخة عقب الانتهاء منها»، مشيراً إلى أن النادي سيبدأ التجهيز للنسخة المقبلة والتي ستقام بمناسبة مرور 25 عاماً على بدايتها، «اليوبيل الفضي».

وأضاف أن البطولة حققت أهدافنا من خلال مشاركة عدد من اللاعبين المواطنين وكانت بطولة الفئة الثانية قد حققت نجاحات للعام الثاني على التوالي منذ إضافتها للبطولة، حيث جمعت عدداً كبيراً من اللاعبين تحت 2300 نقطة وفرصة للمنافسة، بعيداً عن أصحاب النقاط التصنيفية العالية، منوهاً إلى أن من أهداف النادي بالبطولة أيضاً هو الدفع بأكبر عدد من لاعبي النادي في الحدث، والعمل على زيادة التصنيف الدولي لهم وزيادة النقاط، وأن استراتيجية النادي تسير في اتجاه رفع تصنيف اللاعبين وزيادة قاعدة الممارسين.