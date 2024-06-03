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طيران مستدام

طيران مستدام
4 يونيو 2024 00:15

انعقاد الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» لأول مرة في الإمارات، يؤكد مكانة قطاع الطيران الوطني بين الأسرع نمواً والأكثر ازدهاراً عالمياً، مع تصدر الدولة عديداً من المؤشرات التنافسية، منها المرتبة الثانية عالمياً في حركة مسافري الترانزيت، والثامنة في الربط الجوي، إلى جانب النمو المتواصل في حركة المسافرين عبر مطاراتها، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
ولأنّ الاقتصاد والاستدامة متلازمان، ضمن المسيرة الوطنية التنموية، فإن الإمارات تدعم الجهود العالمية للوصول إلى الهدف العالمي لخفض انبعاثات قطاع الطيران، حيث تلتزم الدولة بإنتاج أكثر من 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنوياً بحلول عام 2030، وبالتالي فهي تتوافق مع مخرجات اجتماع «إياتا» التي شكلت فرصة استثنائية لتحويل أهداف القطاع الطموحة إلى واقع ملموس عبر تسريع عملية اعتماد وقود الطيران المستدام.
 الإمارات من الرواد في قطاع الطيران على صعيد الصناعة، وشركات الطيران، وقدرة سلطات الطيران المدني، كما أن معدلات النمو التي يشهدها القطاع تؤكد قوته وتنافسيته وقدرته على مواصلة هذا النمو نحو مستويات أكثر تقدماً خلال المرحلة المقبلة، في ظل بناء منظومة شاملة ومتقدمة ومستدامة لقطاع الطيران، تعزز التجارة والسياحة والنمو الاقتصادي الشامل.

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الترانزيت
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