عجمان يفاوض جوران وينتظر إيسايلا

رضا سليم (دبي)

بدأت إدارة نادي عجمان التجهيز المبكر للموسم الجديد بالبحث عن المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، بعد انتهاء عقد الروماني دانيال إيسايلا، والذي تولى المهمة خلفاً للمدرب البرازيلي زاناردي بعد الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ورغم أن المفاوضات مع إيسايلا لم تصل إلى طريق مسدود، إلا أن النادي يبحث عن خيارات أخرى في حال عدم استمرار المدرب الروماني.

ويدخل الصربي جوران توفيجدزيتش مدرب الوحدة، الذي انتهت مهمته مع «العنابي»، حيث سبق للمدرب تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الماضي، وحقق معه نتائج متميزة، بعدما وصل للمركز السادس للمرة الأولى في مسيرة الفريق بدوري المحترفين مسجلاً 44 نقطة، وهي أعلى معدل نقاط في تاريخ الفريق بالدوري، إلا أن المدرب رحل للنصر بالاتفاق مع إدارة النادي، وذهب إلى الوحدة حتى نهاية الموسم الحالي.

وتتجه إدارة النادي لاختيار المدرب من المدرسة الأوروبية، وتحديداً الصربية أو الكرواتية، والتي أثبتت نجاحها مع الفريق في المواسم الماضية بعد تجربة جوران.

ورغم أن إيسايلا نجح في مهمته بنسبة كبيرة مع «البرتقالي» من خلال النتائج خاصة في الدور الثاني وعدم الخسارة في 9 مباريات متتالية وانهاء الموسم بـ 34 نقطة وهو ثالث أفضل معدل نقاط للفريق في تاريخ دوري المحترفين، إلا أن المفاوضات لم تصل للنهاية السعيدة، وهو ما دفع إدارة النادي للبحث عن خيارات أخرى، سواء من داخل الدولة أو خارجها.

وتبحث إدارة «البرتقالي» عن صفقات جديدة في مقدمتها اللاعبين الأجانب، بعد انتهاء إعارة جيانلوكا وعودته للوحدة، ومن المؤكد أن إدارة النادي ستطلب استمرار اللاعب، بعدما قدم مستوى متميز مع الفريق على مدار الموسم، وانتهاء عقد علي مدن، والذي سيعود إلى ناديه السابق الرفاع البحريني، وستجدد إدارة النادي المفاوضات معه من أجل استمراره مع الفريق لموسم ثالث، فيما انتهى عقد البرازيلي دودو، في حين يستمر المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والذي تم تجديد عقده إلى 2026، وأيضاً التونسي هيكل الشيخاوي والذي يستمر عقده لموسم آخر.