النصر يحصد «درع التفوق العام» لموسم السلة

لي معالي (دبي)

حافظ نادي النصر على درع التفوق العام في كرة السلة، بعد النتائج المتميزة التي حققتها فرق النادي في الموسم الرياضي للعبة موسم 2023-2024، على المستويات كافة، سواء الرجال، أو في المراحل السنية، وهو ما يؤكد العمل المتميز داخل هذا القطاع وفي هذه اللعبة، التي صعدت لمنصات التتويج أكثر من مرة، بعد فوز فريق الرجال ببطولتي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ثم كأس الإمارات، واحتلال وصافة بطولة الدوري التي توج فيها فريق شباب الأهلي.

وفي المراحل السنية، تم تتويج «العميد» بالمركز الأول في الدوري العام للناشئين، وكأس البراعم (أ)، ووصافة الدوري العام للبراعم (أ)، والدوري العام للأشبال، وكأس الأشبال، والمركز الثالث في الدوري العام للشباب، والتجمع الثالث للبراعم (ب) 3 ضد 3 والمهرجانات لهذا الموسم.

أكد سالم بن علي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، مشرف كرة السلة على أن ما حدث ثمرة جهد 3 سنوات سابقة، وقال::«هناك خطة خمسية سارت عليها كرة السلة، ونجحت خلال العام الثالث من تنفيذها في تقديم مستويات رائعة، حيث توج فريق الرجال بلقبين من أصل 3 شارك فيها، إضافة إلى الفرق المختلفة بالمراحل، وأن المجلس السابق بدأ لبنة البناء، وجاء المجلس الحالي ليكمل المسيرة الناجحة لهذه اللعبة التي تلقى الدعم والاهتمام الكبيرين».

وأضاف: «تم تتويج النصر بـ 4 بطولات من إجمالي 12 بطولة مختلفة ما بين رجال ومراحل سنية، وهي نسبة عالية، إضافة إلى المركز الثاني والثاني لأكثر من فريق، وتركيزنا لا ينصب فقط على الرجال، بل المراحل السنية أيضاً لبناء أجيال لمستقبل السلة بالنادي».

وقال سالم بن علي: «القمة تحتاج إلى جهد كبير للجلوس عليها، وفي موسم الرجال كان هدفنا بطولة الدوري، ولكن المنافسة ظلت حتى الرمق الأخير مع شباب الأهلي القوي، وجاء ترتيبنا في المركز الثاني، لكن استطعنا التتويج بلقبين آخرين، وهدفنا هو الاستمرار على نهج البطولات من خلال الاستقرار الذي نعيشه».

وفيما يخص بقية المنافسات، فقد توج شباب الأهلي بلقب بطولة الدوري، وجاء النصر وصيفاً، ثم البطائح في المركز الثالث، وتصدر الوصل الدوري العام للشباب، والشارقة وصيفاً، والنصر ثالثاً، وفاز الشارقة بالمركز الأول لكأس الشباب، وجاء الوصل وصيفاً، وتصدر النصر دوري الناشئين، ثم الوصل وصيفاً، وخورفكان ثالثاً، وتوج الوصل بكأس الناشئين، وجاء الشارقة وصيفاً، وفاز الحمرية بلقب دوري البراعم (أ)، ثم النصر وصيفاً، والوحدة ثالثاً، وفاز النصر بكأس البراعم (أ)، وجاء الوحدة وصيفاً، وفاز الشارقة بالمركز الأول لدوري الأشبال، وجاء النصر وصيفاً، والحمرية ثالثاً، وفاز الشارقة بكأس الأشبال، وجاء النصر وصيفاً.