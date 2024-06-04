أنيلكا: نجاح مبابي مع الريال «مضمون» لهذا السبب!

أنور إبراهيم (القاهرة)

دعت صحيفة «آس» الإسبانية النجم الفرنسي «المخضرم» نيكولا أنيلكا، إلى التعليق على توقيع مواطنه كيليان مبابي إلى ريال مدريد، وما إذا كان سيواجه صعوبات في التأقلم والتكيف مع الكرة الإسبانية و«الليجا»، وماهي نصائحه إليه.

وكان أنيلكا لعب موسماً واحداً مع «الميرينجي» منذ 25 عاماً، وتحديداً عام 1999، بعد بداياته في باريس سان جيرمان.

وقال أنيلكا: «ليست هناك نصيحة أوجهها إليه لأنه تجاوز أصعب مرحلة في التأقلم وهي تعلم اللغة الإسبانية، إذ أن مبابي يجيدها بالفعل منذ سنوات». وأضاف: «عندما لعبت لأرسنال الإنجليزي كنت مطالباً بتعلم الإنجليزية، وعندما انتقلت إلى الريال كان لابد أن أتعلم الإسبانية، وكان هذا أمراً صعباً بالنسبة لي في الحالتين، وتسبب في تأخير عملية التأقلم، ولهذا لم أنجح مع «البلانكوس» ورحلت بعد موسم واحد فقط».

وتابع: «الأمر مختلف بالنسبة لمبابي، لأنه يعد نفسه منذ سنوات للعب في إسبانيا أو إنجلترا ولهذا تعلم اللغتين وأجادهما، وأعتقد أنه ليس بحاجة إلى نصائحي، لقد توقع كل شيء سلفاً».

ولم يتناسب عدم تأقلم أنيلكا على الكرة الإسبانية، وضعف مستوى لياقته البدنية والفنية، مع قوة الدوري الإسباني، ما دفعه للرحيل، وعلق على ذلك بقوله: «كان ذلك من 25 عاماً، ولا يمكنني أن أقارن وضعي بالوضع الذي سوف يعيشه مبابي هناك في الوقت الحالي».

وأضاف: «جئت من أرسنال إلى إسبانيا، ولم يكن اللاعبون الفرنسيون يُنظر إليهم على أنهم نجوم كبار، ولعبت للريال الذي دفع مبلغاً كبيراً من المال لـ «المدفعجية» وتحديداً 35 مليون يورو، وهو مبلغ ضخم وقتها، ولكنني على أية حال لم أكن نجماً، إذ كان ينبغي أن أثبت جدارتي سريعاً لتبرير راتبي الكبير وهو ما لم يحدث، وهذا الأمر يختلف عما إذا انتقلت «مجاناً» وطالما إنه لم يكن هناك شرط جزائي يدفعه النادي، فإن الأمور تبدو أكثر سهولة.