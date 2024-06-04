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جهود الوساطة

جهود الوساطة
5 يونيو 2024 00:01

الإمارات تقف في قلب التحركات الإقليمية والدولية الهادفة إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات بشكل كافٍ، بما ينهي معاناة أهل القطاع المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر من الحرب، مع استمرارها بالعمل مع الشركاء لمضاعفة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب تمهيد الطريق أمام العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين.
تحركات دولية مكثفة حالياً للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، واستدامة المساعدات إلى قطاع غزة، عبر جهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها أميركا ومصر وقطر، والبناء على مقترحات الرئيس الأميركي جو بايدن، من أجل وقف الحرب في القطاع، وإيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات؛ بهدف تحقيق السلام الشامل.
الإمارات تؤمن بضرورة تكثيف التعاون الدولي وتضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل إنهاء هذه الأزمة التي قادت المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من تصاعد التوتر، وأهمية استثمار جميع المساعي والمبادرات الهادفة إلى التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في الحياة الكريمة والتنمية والازهار.

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