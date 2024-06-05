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العين يبصم على وداع «الإمارات» بثلاثية

العين يبصم على وداع «الإمارات» بثلاثية
5 يونيو 2024 21:29

 
معتصم عبدالله (دبي)
أنهى فريق نادي الإمارات مشوار مشاركته في دوري أدنوك للمحترفين، بالخسارة أمام ضيفه العين 2-3 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب «الصقور» في رأس الخيمة، في الظهور الأخير لـ «أصحاب الأرض» في المحترفين، بعد هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى قبل جولتين على الختام.
وفشل «الصقور» في المحافظة على نتيجة تقدمه بهدفي مروان فهد في الدقيقة 15، وألكاسير في الدقيقة 29، بعدما نجح «الزعيم»، الذي افتقد لأبزر لاعبيه الدوليين والأساسيين في «قلب الطاولة» بفضل أهداف الثلاثي خالد البلوشي في الدقيقة 42، وعمر أتزيلي 43، و«البديل» ماتياس بلاسيوس في الدقيقة 52.
ورفع العين رصيده إلى 45 نقطة في «المركز الثالث»، وتبقت للفريق مباراة مؤجلة أخيرة أمام ضيفه البطائح غداً الجمعة على استاد خليفة بن زايد في ختام الموسم، فيما ودع «الصقور» ثاني الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى إلى جانب حتا، بعد بقائه برصيد 17 نقطة في المركز قبل الأخير.
وسبق انطلاق المباراة، استقبال لاعبي الإمارات لنجوم العين بباقات من الورود تقديراً لإنجاز «الزعيم» القاري المتوج بلقب دوري أبطال آسيا.

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