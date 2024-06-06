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4400 دقيقة تُعيد كانتي للتألق مع «الديوك»!

4400 دقيقة تُعيد كانتي للتألق مع «الديوك»!
6 يونيو 2024 10:13

أنور إبراهيم (القاهرة)
استهل منتخب فرنسا مبارياته التجريبية استعداداً لأنطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، بفوز مريح 3-0 على منتخب لوكسمبورج في المباراة التي أقيمت بمدينة ميتز الفرنسية، وحرص ديديه ديشامب المدير الفني على أن يشيد بأداء المجموعة في أول مباراة يخوضونها بعد فترة طويلة من آخر تجمع للمنتخب، وبوجه خاص نجولو كانتي لاعب الاتحاد السعودي، والذي ابتعد عن المنتخب لما يقرب من عامين، ولكنه عاد بقوة وفي حالة بدنية ممتازة، وكان موفقاً في استخلاص الكرات، وبناء اللعب خلال مباراة لوكسمبورج.
وقال ديشامب في تصريحاته للقناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي: في التدريبات يفضل معظم اللاعبين اللعب في فريق كانتي، وليس اللعب ضده، لأنه يعطي دفعة قوية للفريق.
وأضاف: كانتي لعب هذا الموسم 4400 دقيقة مع ناديه السعودي، حيث كانت المباريات تقام كل 3 أو 4 أيام.
وأبدى ديشامب سعادته بالبداية الجيدة للجناح برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان، ورغم نزوله متأخراً في الدقيقة 80، إلا أنه أبلى بلاءً حسناً وتحرك كثيراً وشكل خطورة على دفاع لكسمبورج.
وقال ديشامب: باركولا يمكنه اللعب من بداية المباراة أو النزول في الشوط الثاني بديلاً ممتازاً وورقة رابحة للفريق في حالة غياب الحلول الهجومية.
وتابع ديشامب: شاهدت مباراة النمسا وصربيا الودية، وأعتقد أننا بحاجة إلى جهود كل اللاعبين بدنياً، لأن المنتخب النمساوي ليسي بالمنافس السهل.
وتحدث ديشامب عن قائد الفريق كليان مبابي في أول مباراة له مع المنتخب منذ نهاية موسم عانى فيه كثيراً مع ناديه السابق سان جيرمان، لتوقيعه بعد ذلك لريال مدريد.
وأبدى ديشامب سعادته للاطمئنانه على نجمه الكبير، بعد أن سجل هدف المباراة الثالث، وعرف طريق المرمى بعد غياب عن التسجيل مع المنتخب منذ 18 نوفمبر الماضي خلال مباراة منتخب جبل طارق التي شهدت حفلة أهداف «14-0»، بينما صام هداف كأس العالم الأخيرة عن التهديف خلال المباريات الودية أمام اليونان وألمانيا وتشيلي.
ويخوض منتخب فرنسا مباراته الودية الثانية والأخيرة أمام منتخب كندا الأحد المقبل في بوردو، وتشهد المباراة عودة المصابين أدريان رابيو وعثمان ديمبلي، بينما يستمرغياب أوريليان تشواميني.
ويخوض «الديوك» مباراته الرسمية الأولى في البطولة يوم 17 يونيو الجاري أمام منتخب النمسا، ويأمل ديشامب أن يكون جميع اللاعبين في أفضل جاهزية لهذه المواجهة المهمة.

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