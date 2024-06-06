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«الأبيض الأولمبي» يواصل تدريباته في معسكر العين

«الأبيض الأولمبي» يواصل تدريباته في معسكر العين
6 يونيو 2024 16:30

العين (الاتحاد)
أدى منتحبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة، حصته التدريبية الثانية على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، ضمن معسكره الداخلي الحالي في مدينة العين، والذي يأتي في إطار استعداداته للمشاركات المقبلة.
وضمت قائمة الأبيض الأولمبي في معسكر العين 33 لاعباً، هم: محمد عبدالله، أحمد البلوشي، محمد الخوري، علي عبدالعزيز (النصر) سعيد المقدمي (الفجيرة) حمد المقبالي، خليفة خميس (شباب الأهلي) مرزوق راشد البدواوي، سيف سالم، منصور البدواوي (حتا) زايد خميس، عبدالله خيري، سالم الحمادي، محمد الوافي، عبدالله الجنيبي، علي المعمري (الجزيرة) منصور صالح المنهالي، عبدالله خالد، عبدالله أحمد، منصور سعيد، خالد الجابري (الوحدة) سيف صالح المنهالي (بني ياس) أحمد مال الله (يونايتد) علي طاهر، مطر الشامسي، ضارس فهد، بدر السويدي، مايد الكاس (الشارقة) علي كريم، محمد الحمادي (الإمارات) محمد اليماحي (اتحاد كلباء) ربيع البلوشي (الوصل) يوسف عبده (العين).
وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي تحت قيادة المدرب مارسيلو برولي قد ضم مدافع نادي الوحدة خالد الجابري للمعسكر الحالي، بعد استدعاء مدافع نادي الجزيرة مبارك بني زامة، ومدافع نادي بني ياس خميس المنصوري، لصفوف المنتخب الأول.

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