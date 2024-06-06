ماجد سلطان: دبي جاهزة لاستضافة دوري أبطال آسيا للسلة



دبي (الاتحاد)

عبر الدكتور ماجد سلطان عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي عن تفاؤله باستضافة النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة السلة في نسحته الأولى، والتي تعتبر من أقوى البطولات في القارة الآسيوية، بمشاركة 7 أندية بالإضافة لشباب الأهلي والتي تمتلك في رصيدها إنجازات وبطولات وخامات من اللاعبين على مستوى عال مما يجعلنا نتفاءل بمستواها الفني قبل انطلاقتها.

وأكد ماجد إلى أن إدارة النادي تبذل قصارى جهدها لكي تخرج الاستضافة بالشكل اللائق، وشكر مجلس إدارة النادي في دعمها المستمر لقطاع الألعاب الرياضية، وأضاف: في ظل ثقة الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة السلة بقدرات أبناء شباب الأهلي في تقديم نسخة أولى استثنائية، ويعتبر هذا مصدر فخر لنا جميعاً.

وقال: نسابق الزمن قبل انطلاق البطولة لتكون كل الترتيبات للحدث القاري على أفضل صوره، سواء من ناحية فريقنا المشارك في البطولة، وكذلك رغبتنا في تشريف السلة الإماراتية في هذا المحفل المهم، وتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الشارقة على موافقتهم لانتداب اللاعب عمر خالد العمري للمشاركة مع الفريق في البطولة.

وأشاد ماجد سلطان باللجنة المنظمة وتعاونها الكامل مع الاتحاد الآسيوي في متطلبات التنظيم والدعم اللوجستي، مؤكداً أن اللجان في حالة اجتماعات دورية من أجل الخروج بتنظيم قوي ورائع.

وأشار إلى أن الفرق المشاركة سوف تتوافد إلى دبي بحلول يوم غد (الجمعة)، وتم وضع برنامج لاستقبال الوفود وتجهيز كافة متطلبات الفرق الراحة وإقامتهم في أرقى الفنادق في دبي، وشكر ماجد سلطان الجهات المساندة لاستضافة الحدث كدائرة الاقتصاد والسياحة دبي ومجلس دبي الرياضي، وشرطة دبي، الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي للإسعاف، والمتطوعين.