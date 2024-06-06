الخميس 6 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«إيجل هيلز» تستثمر 5.5 مليار درهم لتطوير منتجع في بغداد

«إيجل هيلز» تستثمر 5.5 مليار درهم لتطوير منتجع في بغداد
6 يونيو 2024 18:25

 

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة إيجل هيلز أبوظبي، عن خططها للبدء في مباشرة تطوير مشروع «منتجع نادي بغداد الدولي للجولف» خلال الأشهر القليلة المقبلة، باستثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم).
وأعلنت الشركة أمس استلامها الأرض المخصصة لتطوير المشروع الذي يقام على مساحة 1000 فدان، والذي سيشتمل على أحياء سكنية فاخرة تضم 2500 وحدة، وفندقاً من فئة الخمس نجوم بسعة 150 غرفة ونادياً ومنتجعاً حصرياً، وملعباً للجولف عالمي المستوى.
جاء الإعلان عقب استقبال معالي محمد شياع السوداني، رئيس مجلس وزراء العراق، محمد العبار رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز أبوظبي، والذي أكد أهمية المشروع الذي يقام في مدينة بغداد ذات التاريخ العريق والثقافة الغنية المزدهرة.
ويعكس مشروع منتجع نادي بغداد الدولي للجولف الذي تم تصميمه ليصبح معلماً بارزاً في مشهد المدينة، رؤية إيجل هيلز أبوظبي، العصرية، ما يعزّز من مكانة بغداد كمدينة تزهو بماضيها العريق وتتطلع قدماً لمستقبلها الباهر.

إيجل هيلز
آخر الأخبار
سامح شكري يستقبل المبعوث الأميركي
الأخبار العالمية
مصر والولايات المتحدة تبحثان الوضع في قطاع غزة
اليوم 19:15
خلايا سرطانية
الترفيه
علماء يبتكرون لقاحا ضد جميع أنواع السرطان
اليوم 18:48
«إيجل هيلز» تستثمر 5.5 مليار درهم لتطوير منتجع في بغداد
«إيجل هيلز» تستثمر 5.5 مليار درهم لتطوير منتجع في بغداد
اليوم 18:25
لحطة إطلاق المركبة ستار شيب
الترفيه
للمرة الأولى.. مركبة "ستارشيب" الفضائية تهبط بنجاح
اليوم 18:25
عجوز تغادر منزلها المدمر في منطقة دونيتسك
الأخبار العالمية
أوكرانيا تخلي قرى إلزاميا في دونيتسك
اليوم 17:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©