«إيجل هيلز» تستثمر 5.5 مليار درهم لتطوير منتجع في بغداد

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة إيجل هيلز أبوظبي، عن خططها للبدء في مباشرة تطوير مشروع «منتجع نادي بغداد الدولي للجولف» خلال الأشهر القليلة المقبلة، باستثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم).

وأعلنت الشركة أمس استلامها الأرض المخصصة لتطوير المشروع الذي يقام على مساحة 1000 فدان، والذي سيشتمل على أحياء سكنية فاخرة تضم 2500 وحدة، وفندقاً من فئة الخمس نجوم بسعة 150 غرفة ونادياً ومنتجعاً حصرياً، وملعباً للجولف عالمي المستوى.

جاء الإعلان عقب استقبال معالي محمد شياع السوداني، رئيس مجلس وزراء العراق، محمد العبار رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز أبوظبي، والذي أكد أهمية المشروع الذي يقام في مدينة بغداد ذات التاريخ العريق والثقافة الغنية المزدهرة.

ويعكس مشروع منتجع نادي بغداد الدولي للجولف الذي تم تصميمه ليصبح معلماً بارزاً في مشهد المدينة، رؤية إيجل هيلز أبوظبي، العصرية، ما يعزّز من مكانة بغداد كمدينة تزهو بماضيها العريق وتتطلع قدماً لمستقبلها الباهر.