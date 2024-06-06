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رواد المستقبل

رواد المستقبل
7 يونيو 2024 00:01

الإمارات تعمل على بناء منظومة متكاملة لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الحيوية، ضمن نموذجها التنموي القائم على اقتصاد المعرفة، وفي إطار نهج القيادة الرشيدة لإبرام الشراكات ومد جسور التعاون مع الدول لإيجاد الحلول للتحديات الملحة التي يواجهها العالم، وسعياً نحو ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التي  شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل تخريج دفعتها للعام 2024، تُشكِّل الوجهة المثالية للبحوث والدراسات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومنصة لدعم أفضل المواهب في علوم الحاسوب، ومركزاً لدعم الشركات الناشئة والابتكارات ذات التقنية العالية.
الجامعة تضطلع بمهمة إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة في تخصصات الذكاء الاصطناعي، ليكونوا رواد المستقبل في مجالات التكنولوجيا والابتكار والإبداع؛ حيث ضمت الدفعة الحالية حضوراً إماراتياً غير مسبوق بين خريجي هذه المؤسسة الأكاديمية التي أصبحت في غضون 5 سنوات فقط منذ تأسيسها، بين أفضل 100 جامعة في مجال علوم الحاسوب، وبين أفضل 20 جامعة متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

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خالد بن محمد بن زايد
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