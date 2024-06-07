23 قتيلا بقصف استهدف قرى في أوكرانيا

قتل 23 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون، اليوم الجمعة، جراء ضربات استهدفت مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر محلية.

واستهدفت ضربة قرية "سادوفي" في منطقة خيرسون الجنوبية.

وكتب مسؤول محلي في منطقة خيرسون "إثر قصف على قرية سادوفي (...) قتل 19 شخصا وأصيب خمسة آخرون".

وأضاف، على تطبيق "تلغرام"، أنّه "بعد القصف الأول، خرج سكان المنازل المجاورة مسرعين لمساعدة الضحايا. ولكن، بعد وقت قصير، سقط صاروخ هايمارس".

وأوضح المسؤول أنّ بين القتلى طفلين.

وفي وقت سابق الجمعة، قتل أربعة أشخاص وأصيب 57 في ضربة على مدينة لوغانسك في شرق أوكرانيا.

وقالت ناتاليا باشتشنكو وزيرة الصحة المحلية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "العدد الإجمالي للجرحى في الضربة الصاروخية اليوم على لوغانسك ارتفع إلى 57، قضى أربعة منهم".