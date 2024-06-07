حزب العمال البريطاني المعارض يتعهد بالاعتراف بدولة فلسطين

أكد زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر، الجمعة، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من أي عملية سلام في الشرق الأوسط سيكون تعهدا في بيان برنامج الحزب، فيما التقت رموز الحزب للموافقة على الصيغة النهائية للوثيقة السياسية.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" إن زعيم حزب العمال اقترح أن مثل هذه الخطوة يجب ألا تعرقلها دولة مجاورة، قائلا إنها "حق غير قابل للتصرف" للفلسطينيين وليس "هبة إسرائيل".

جاء ذلك في الوقت الذي شوهد فيه وزراء الظل، ومن بينهم إيفيت كوبر وليز كيندال وهيلاري بن، يصلون إلى مقر اجتماع الحزب السري، حيث سيقوم الأعضاء بصياغة النسخة النهائية لبرنامجهم.

وخلال زيارة قام بها خلال حملته الانتخابية في وقت سابق من الصباح، قال السير ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية "ينبغي أن يكون ذلك جزءا من العملية، من المهم جدا أن تكون لدينا دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل آمنة ومأمونة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان البيان سيتضمن هذا، قال: "سيكون كذلك".

تأتي هذه الخطوة بعد أن واجه الحزب انتكاسات في الانتخابات المحلية في بعض المناطق المضمونة سابقا حيث ربما عانى المرشحون نتيجة لموقف السير ستارمر من الأزمة الحالية في غزة.