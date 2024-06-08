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السعودية تبعد مئات الآلاف لعدم حملهم تصاريح الحج

حجاج يؤدون الصلاة في صحن الكعبة المشرفة
9 يونيو 2024 01:09

أعلنت السلطات السعودية، السبت، أن قواتها الأمنية أبعدت من مكة المكرمة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل أسبوع من بدء مناسكه.
من بين من تم إبعادهم في الأيام الأخيرة من مكة 153,998 أجنبيا جاؤوا بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
كما أبعدت السلطات 171,587 آخرين يقيمون في المملكة العربية السعودية لكنهم ليسوا من سكان مكة وليست لديهم تصاريح الحج، وفق المصدر نفسه.
يبدأ الحج هذا العام في 14 يونيو الجاري.
يسعى كثيرون إلى الحج من خلال قنوات غير رسمية.
ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1,3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات.

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