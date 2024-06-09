في عملية معقدة.. لصوص يسرقون مجوهرات فاخرة بمئات آلاف اليورو

تمكنت عصابة من اللصوص من سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بـ 500 ألف يورو (540 ألف دولار أميركي) من متجر "بولجاري" للمجوهرات الفاخرة في العاصمة الإيطالية روما.

واقتحم اللصوص فرعا للمتجر الفاخر من خلال ثقب في الأرض عبر منزل مجاور، بحسب ما أظهرته تحقيقات الشرطة الأولية اليوم الأحد.

على الرغم من انطلاق نظام الإنذار قبل منتصف الليل بفترة قصيرة، تمكن المهاجمون من الاختفاء قبل وصول الشرطة.

يشار إلى أن المتجر يقع في شارع "كوندوتي"، أحد شوارع التسوق التي تعرف بالمتاجر الفاخرة في العاصمة الإيطالية على مقربة من السلالم الإسبانية.

واكتشف ثقب في الأرضية، التي تربط المتجر وقبو مبنى مجاور. يأمل المحققون في التوصل لمعلومات من صور كاميرات المراقبة.

وعلى الرغم من أن الشرطة قدرت مبدئيا قيمة المسروقات بـ 500 ألف يورو، فإن القيمة قد تكون أعلى بكثير.