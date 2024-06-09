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شقيقة كيم تحذّر من وضع خطير وتتوعد كوريا الجنوبية

كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية
9 يونيو 2024 21:51

حذّرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سيول من "رد جديد" ومن "وضع خطير للغاية" بعد أن استأنف الجنوب البث الدعائي عبر مكبرات الصوت بالقرب من الحدود الأحد حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
وقالت كيم يو جونغ، أحد المتحدثين الرئيسيين باسم النظام الكوري الشمالي، إنه "إذا اختارت كوريا الجنوبية الانخراط في إلقاء المنشورات والاستفزازات بمكبرات الصوت عبر الحدود، فمن دون شك ستشهد ردنا الجديد" حسبما ذكرت "يونهاب" نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
وأضافت كيم يو جونغ أن البث عبر مكبرات الصوت "مقدمة لوضع خطير للغاية".
وقال الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق اليوم الأحد، إن سول استأنفت إطلاق بث دعائي عبر مكبرات الصوت موجه إلى كوريا الشمالية،  في أعقاب تحذير يطالب بيونغ يانغ بالتوقف عن إرسال بالونات النفايات.

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المصدر: وكالات
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