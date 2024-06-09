إنتاج مستدام

صرح وطني تنموي جديد يؤكد نهج القيادة الرشيدة في استشراف تحديات المستقبل، ومنها نقص الغذاء وشح المياه على المستوى العالمي؛ بهدف وضع حلول استباقية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعزز الجهود العالمية في هذا المجال الحيوي، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي طرأت خلال السنوات الأخيرة، وأبرزت الحاجة الملحة لتأمين مصادر مستدامة للماء والغذاء محلياً وعالمياً.

سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعتمد إطلاق «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» الذي يكتسب أهمية بالغة على مستوى وطني، من خلال اضطلاعه بمهمة إيجاد الحلول المبتكرة لتطوير الإنتاج المحلي المستدام، إلى جانب كونه مركزاً عالمياً لتطوير المنتجات الغذائية المستحدثة ومكوناتها والتقنيات الحديثة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب وتحسن من طرق استخدامها.

«مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» الذي سيعمل على دفع النمو، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتوفير الوظائف، يأتي امتداداً لجهود بذلتها الدولة، ومبادرات أطلقتها على المستويين المحلي والعالمي في إطار استراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، كونه يشكل أولوية لدى القيادة الرشيدة لضمان بناء منظومة إنتاج مستدامة تعتمد على الحلول الذكية، وتحفز مشاريع البحث والابتكار، وتعزز الفرص التجارية.