السودان يتجاوز جنوب السودان بثلاثية في تصفيات كأس العالم



جوبا (د ب أ)

حقق منتخب السودان فوزاً كبيراً على مضيفه جنوب السودان بنتيجة 3 - صفر، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وأنهى منتخب السودان الشوط الأول متقدماً بهدف والي الدين خضر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، أضاف ياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن «الغربال» في الدقيقتين 51 و.78، ورفع السودان رصيده إلى 10 نقاط ليستعيد صدارة المجموعة الثانية خلفه السنغال 8 نقاط والكونغو الديمقراطية 7 نقاط، بينما تجمد رصيد جنوب السودان عند نقطتين في المركز الخامس، يليه موريتانيا بنقطة واحدة في ذيل الترتيب.

وفي المجموعة السادسة، اكتفى منتخب كوت ديفوار بطل النسخة الأخيرة من كأس الأمم بالتعادل مع مضيفه كينيا بدون أهداف. ورفع الأفيال رصيدهم إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة خلفه الجابون برصيد 6 نقاط ثم منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

كما تعادل منتخبا مدغشقر ومالي بدون أهداف ضمن منافسات المجموعة التاسعة. ورفع منتخب مدغشقر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني أمامه غانا في الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما يقبع منتخب مالي في المركز الرابع برصيد 5 نقاط في المركز الرابع. وفاز منتخب موريشيوس على إسواتيني بنتيجة 2/1 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل مايك جاسبارد وليندزاي روس هدفي موريشيوس في الدقيقتين 17 و43، بينما أحرز أندي ماجاجولا هدفي إسواتيني في الدقيقة.66 ورفع منتخب موريشيوس رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس خلفه إسواتيني في ذيل الترتيب بلا نقاط بعد أربع هزائم متتالية.