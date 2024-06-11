أولويات ثابتة

بلورة استجابة إنسانية دولية فاعلة ومستدامة للأزمة التي يعاني منها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، دعوة إماراتية تم توجيهها في مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة الذي انعقد في الأردن، في إطار التزام دولة الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم الدعم الإنساني اللازم له، وبالسبل الممكنة كافة، براً وبحراً وجواً، للتخفيف من معاناته.

وجود الإمارات على الساحة الإنسانية في غزة، كان الأبرز منذ بدء الأزمة، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال إطلاق عمليات ومبادرات نوعية شملت جميع الجوانب الإغاثية من مستلزمات غذائية وصحية وعلاجية وتوفير مياه الشرب وغيرها، إلى جانب تحركات الدولة دبلوماسياً لإنهاء هذه المعاناة، عبر تأكيد أهمية اعتماد نهج استراتيجي شامل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقف فوري لإطلاق النار، ضمان وصول المساعدات الإنسانية، رفض التهجير القسري، أولويات إماراتية ثابتة في التعامل مع أزمة غزة، عبّر عنها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال مشاركته في المؤتمر الذي حضره قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية، وصولاً إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة بالحياة الكريمة والآمنة.