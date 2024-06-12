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«بناء الأجسام» يشارك بـ 15 لاعباً في «الآسيوية»

«بناء الأجسام» يشارك بـ 15 لاعباً في «الآسيوية»
12 يونيو 2024 14:00

دبي (الاتحاد) 
أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، عن مشاركته ببعثة تضم 15 لاعباً في بطولة آسيا لبناء الأجسام، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي بإشراف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، في منغوليا خلال الفترة من 2 إلى 8 يوليو المقبل. 
ويترأس بعثة المنتخب أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتضم زويد سالمين الزعابي المدير الفني للمنتخب، وسلمان عجيل المدرب، والحكم الدولي عبدالله الطويل، والدكتور سعيد ساساني طبيب المنتخب.
وأكد أحمد جوهر رئيس البعثة وعضو لجنتي المنتخبات والمسابقات في الاتحاد، أن الهدف من المشاركة مواصلة تحقيق النتائج الدولية المميزة واستدامة نيل الميداليات الدولية رفيعة المستوى، تزامناً مع مكانة بناء الأجسام الإماراتية على المستوى القاري، وقال: «قامت لجنة المنتخبات والمدير الفني للمنتخب باختيار أفضل اللاعبين للمشاركة في البطولة، والتي تعد ثانية أقوى بطولة على روزنامة الموسم الحالي بعد بطولة العالم، وقد تم وضع جدول إعداد زمني مكثف تم إعداده، قياساً بالمشاركات السابقة، من أجل تحقيق المزيد من الميداليات التي تعكس تطور هذه الرياضة».

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