«جمارك دبي» تشارك في مؤتمر المشغل الاقتصادي بالصين

دبي (الاتحاد)

بدعوة من منظمة الجمارك العالمية، شاركت جمارك دبي كمتحدث رئيس في المؤتمر العالمي السادس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي أقيم بمدينة شينزن في الصين تحت عنوان «تسخير قوة برامج المشغلين الاقتصاديين من أجل تجارة عالمية شاملة ومستدامة».

وتضمن المؤتمر الذي امتد على مدى ثلاثة أيام على 8 جلسات حوارية عامة بالإضافة إلى 6 جلسات جانبية شارك فيها العديد من المتحدثين من الإدارات الجمركية العالمية بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.

واستعرضت جمارك دبي تجربتها الرائدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ودوره في تعزيز العمليات التجارية ودعم مرونة سلاسل الإمداد والتوريد وذلك خلال مشاركتها كمتحدث رئيس في إحدى الجلسات النقاشية للمؤتمر بورقة عمل بعنوان «تعزيز إدارة الجمارك والتجارة الدولية من خلال تعزيز ثقافة المشغل الاقتصادي المعتمد» قدمتها إيمان بدر السويدي مدير إدارة القيمة الجمركية، مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي.

وقالت إيمان بدر السويدي: سعداء بالمشاركة في هذا الحدث العالمي وبدعوة منظمة الجمارك العالمية لجمارك دبي لنكون من ضمن المتحدثين الرئيسين في جلسات المؤتمر، وهو ما يعكس السمعة العالمية التي تحظى بها جمارك دبي لدى منظمة الجمارك العالمية والجهات الجمركية في العالم.