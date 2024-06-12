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منشأة عالمية

منشأة عالمية
13 يونيو 2024 00:15

مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ«أدنوك»، يجسد الجهود والمبادرات الريادية التي تقودها الإمارات بمجال التحول في قطاع الطاقة، وتبني حلول منخفضة الكربون دعماً لاستراتيجيتها نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما يؤكد مضي الشركة في إجراءاتها الفاعلة والملموسة لخفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25% في عام 2030.
مشروع الرويس الذي اعتمد، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار الاستثمار النهائي لتطويره، وترسية عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد الخاصة به بقيمة تصل إلى 20.2 مليار درهم، هو أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، ما يجعله أحد المشاريع الرائدة عالمياً من حيث تقليل الكثافة الكربونية.
وفي إطار دور «أدنوك» محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي والصناعي في الدولة، فإن المشروع سيسرع جهود تطوير مدينة الرويس الصناعية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز المنظومة الصناعية المحلية، بالتزامن مع الاستفادة من الفرص الدولية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، عبر توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة النظيفة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة عالمياً.

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