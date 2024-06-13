أمسيات ثقافية وفنية نوعية في النادي الثقافي العربي

محمد عبد السميع (الشارقة)

يحفل برنامج النادي الثقافي العربي في الشارقة خلال موسمه الصيفي لهذا العام 2024م بعدة أمسيات ثقافية ومعارض وورش فنية، تسعى لتلبية توجهات وميول جمهوره في شتى المجالات المتعلقة بالثقافة والفنون، ولتقديم مادة فكرية تثري تجربتهم ووعيهم.

وقد عقد مجلس إدارة النادي، جلسة دورية اعتمد فيها برنامجه الصيفي، وحضر الجلسة الدكتور عمر عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة، وعلي المغني نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد ولد محمد سالم عضو مجلس الإدارة، وإبراهيم سعيد بطي مدير إدارة النادي، وخليفة الشيمي مسؤول الأنشطة الفنية.

محتوى نوعي

وأكد د. عمر عبد العزيز، حرص النادي وتحت مظلة دائرة الثقافة على إثراء الساحة الثقافية بالبرامج والفعاليات الأدبية والفنية المنوعة، ويأتي ذلك من خلال استقطاب نخبة من الأدباء والمثقفين، وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم محتوى نوعي، يتناول مختلف الموضوعات، ويأتي ذلك في إطار سعي النادي لتجسيد توجهات وبرامج دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، في إيجاد بيئة خصبة لتقديم مضمون هادف والارتقاء بثقافة المجتمع وتحفيز المواهب الفردية وتشجيع الإبداع.

يتضمن برنامج الناجي للموسم الصيفي 2024، تنظيم 7 أمسيات ثقافية، وقد استهلت أولى الفعاليات في السادس من شهر يونيو الجاري بأمسية شعرية بعنوان «بِرِقة البدر»، للشاعرين محمد العزام وهبة الفقي، ثم تلتها أمسية ثقافية بعنوان «نوادي القراءة والفضاء المفتوح»، تحدث فيها د. جمال مقابلة، وأدارتها الإعلامية ريم عبيدات، كما يتضمن البرنامج تقديم أمسية فنية بعنوان «السلم الخماسي في الموسيقى»، يشارك فيها كل من د. عمر عبد العزيز، والكاتب والمفكر د. عبدالله الريح، وندوة بعنوان «القدود الحلبية» للإعلاميين حسين درويش، وعابد بدور، وجلسة نقاشية لكتاب «الإحالة المقامية في النص القرآني»، للدكتورة مريم حسن آل علي، وأمسية شعرية للشاعرة ابتهال تريتر، ويختتم البرنامج الثقافي الصيفي بمحاضرة بعنوان «الفضاءات الجديدة في القصيدة العربية» يلقيها الدكتور علي جعفر العلاق.

أما البرنامج الفني، فيتضمن معرضاً للفنان شهاب الكعبي، ومعرضاً للنحات تمام درويش، وآخر للفنانة زلفى رشيد، ومعرضاً للنحات عفيف آغا، ومعرضاً للفنان فيصل دياب. كما يتضمن ست ورش فنية متخصصة موجه بعضها للأطفال وبعضها للجمهور.