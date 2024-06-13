أحمد بالهول الفلاسي يكرم الفائزين في تحدي روّاد الأعمال

دبي (الاتحاد)

كرّم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم الفائزين الـ15 في تحدي روّاد الأعمال الذي نظمته الوزارة ضمن برامج صندوق الخريجين، وذلك خلال احتفالية خاصة نظمتها الوزارة في مركز دبي التجاري العالمي بحضور معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين في المجالات التعليمية والاقتصادية والمعنية بريادة الأعمال من كافة إمارات الدولة، بالإضافة إلى حشد من الطلبة وروّاد الأعمال الشباب.

وهنأ معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي الفائزين بالتحدي، مشيداً بأفكارهم المبتكرة، وقدرتهم على تحويل الأفكار النظرية إلى مبادرات ومشاريع عملية قابلة للتطبيق.

وقال معاليه: «أطلقنا تحدي روّاد الأعمال ونحن نضع المستقبل نصب أعيننا، مستقبل تكون فيه دولة الإمارات الأفضل والأكثر تنافسية ونجاحاً بفضل إسهامات أبنائها وبناتها، فالمستقبل يصنعه الشباب، وشرط النجاح فيه هو امتلاك الفكر الريادي القادر على مواجهة التحديات في كافة المجالات، وتحويلها لفرص يمكن البناء عليها لتحقيق نمو واستقرار وازدهار المجتمع».

وأضاف معالي الدكتور الفلاسي: «كان من المُلهم متابعة الإقبال الكبير من الشباب والطلبة على المشاركة في التحدي، كما كان لافتاً التنوع الكبير في المشاريع المقدمة التي شملت قطاعات متنوعة، الأمر الذي يعكس تنوع مجالات شغف شبابنا، وقدرتهم على تصميم مشاريع واعدة في شتى المجالات. ونحن عازمون على البناء على ما حققته هذه المبادرة في دورتها الأولى ومواصلة دعم فكر ريادة الأعمال لدى الشباب والطلبة، انطلاقاً من إيماننا بالدور الحيوي للتعليم التطبيقي والعملي في تخريج أجيال أكثر نضجاً وكفاءة وقدرة على الإبداع والتميز في عالم الغد».

كما كرّم معالي الدكتور الفلاسي، خلال الحفل الختامي للتحدي، كلاً من: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وأكاديمية ربدان تقديراً لدورها الفاعل في نجاح التحدي.

ووصل عدد المسجلين على منصة المبادرة الإلكترونية إلى 3617، فيما بلغ عدد المشاريع والأفكار الريادية المشاركة في التحدي 321 مشروعاً، تم تقييمهم بشكل موسع وعلى مراحل متعددة من قبل لجنة تحكيم متخصصة، ليتم اختيار 37 مشروعاً وفكرة ريادية لتصل إلى المرحلة النهائية من التحدي.

وتم خلال الاحتفالية الإعلان عن 15 مشروعاً فازت بجوائز التحدي التي تصل قيمتها إلى 2 مليون درهم. وتوزع الفائزون على مسارين رئيسيين هما مسار المشاريع الجديدة ومسار المشاريع القائمة، وخمس فئات فرعية هي: الشركات الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع المبتكرة في مجال الأعمال، والمشاريع المبتكرة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وروّاد الغد، حيث تم اختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن كل فئة.

وقبل انطلاق الحفل الختامي للتحدي، نظمت وزارة التربية والتعليم مهرجان تحدي ريادة الأعمال وهو الفعالية الأولى من نوعها الرامية إلى تعزيز الروح الريادية لدى طلبة الجامعات والخريجين. وتم تصميم المهرجان ليعكس رحلة روّاد الأعمال بطريقة مبسطة وتفاعلية.