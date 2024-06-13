المسكن أولوية

حزمة منافع سكنية ثانية لعام 2024 للمواطنين في إمارة أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، تجسد حرص القيادة الرشيدة على وضع احتياجات المواطنين السكنية على رأس أولوياتها، بهدف تعزيز جودة حياتهم واستقرارهم الاجتماعي، وتفعيل دورهم الهام في مسيرة التنمية الشاملة.

2015 من المواطنين يستفيدون من هذه الحزمة بقيمة 3.309 مليار درهم، في امتداد لعديد مبادرات استهدفت تزويد المواطنين بالمسكن الذي يلبي احتياجاتهم، وتوسيع قاعدة المستفيدين منهم، كما أسهمت في تطوير المجتمع والارتقاء به، وواكبت خطط التوسع العمراني والتقدم التنموي، وعززت الاستقرار والترابط الأسري والاجتماعي، ودعمت المنظومة الاقتصادية في أكثر من جانب، إضافة إلى توفيرها بيئة مجتمعية متكاملة ومستدامة.

مبادرة ضاعفت فرحة المستفيدين وأسرهم في أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة وأنها تضمنت إعفاء كبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية، ليعبروا بدورهم عن شكرهم للقيادة الرشيدة لحرصها الدائم على تخفيف الأعباء عن المواطنين، والتوجيه باتخاذ كل ما يلزم من أجل سعادتهم واستقرارهم، وتوفير العيش الكريم لأبناء الوطن وعائلاتهم.